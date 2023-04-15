新北／溫情滿懷的王品美味饗宴 視覺、味覺、嗅覺都得到滿足！

針對「只款待心中最重要的人」王品牛排說的最經典就是這句話，就又來到了板橋王品，每次家庭聚會腦海中都會不自覺想到王品牛排，除了享受服務態度和牛排的精緻、美味，一直以來王品都保持著超水準的服務品質，而且在每季都有不同的新餐點上市，就連飲品、甜點都可以發現不斷的推出，這次家來到王品爲家人慶生，體驗了新上市的排餐，這頓聚會吃的讓我驚艷。

也發現疫情以來物價己水漲船高，人工、食材漲的更驚人，但新菜色也因消費高時同樣也要享受環境、服務、前菜、湯、甜品及主菜的升級感，牛排界的排名專攻台塑牛排，憑藉一道台塑牛排聞名遐邇選的食材，絕妙的亮眼的擺盤，用餐體驗分享美味！

家人分別點了台塑牛排、小排佐海蝦大餐、香烤豬大排，餐前麵包、餐前沙拉美味前菜、濃郁湯品，外加甜品、飲品，口感豐富，滿足舌尖味蕾，王品牛排套餐設置了七道菜式，每道菜式有順序且用餐間隔時間不同，每位顧客點的菜品及做法也不同如五、七分熟等，而上菜時夠精准送到每位顧客落座位置，確保在規定的時間內，不同菜品可以準確放到對應顧客的面前，最佳出餐時間，保障菜品的最佳賞味期，這就是我喜歡來王品的原因。

在經歷了三年多的疫情後，很多人的生活都發生了改變，但是我相信美食依然是人們生活中不可或缺的一部分，而在這樣的時候，選擇一家值得信賴、提供優質食物和服務的餐廳就顯得尤為重要，作為一個牛排的愛好者。

我在這裡分享我的經驗，從外觀看，王品板橋店建築造型典雅，採用現代簡約風格，綠意盎然的植物裝飾在外牆上，讓人感到舒適愜意，進入店內後，首先映入眼簾的是高挑的天花板和大片落地窗，讓整個空間充滿光線和通風感，裝修風格簡約典雅，讓人感到舒適自在，同時又帶有一份高雅的氣息，座椅與桌子的擺設合理，充分考慮到用餐的舒適度和私密性，讓用餐時能夠更加專注於享受美食和交談。

「只款待心中最重要的人」王品牛排說的最經典就是這句話，王品牛排一向以服務品質著稱，而在板橋店，服務人員更是非常親切、細心，無論是用餐前的問候、介紹餐點，還是用餐期間的續杯、問候，都讓人感受到店家的用心和熱情。

服務王品牛排從進入餐廳到用餐結束，服務人員都十分熱情和細心，他們除了為每個客人提供專業的服務，也包括菜單解說、餐前麵包和餐前沙拉的提供。

另外，在王品牛排用餐的過程中，我還非常喜歡他們的餐前麵包，麵包新鮮熱騰騰，外皮酥脆，內餡柔軟，口感非常不錯。

從前菜就展現了王品牛排對於食材和烹飪技巧的嚴格要求和用心呈現，沙拉則搭配了多種蔬菜和美味的醬料，不僅美味還有營養，為整頓用餐帶來了美好的開始。

希臘優格鮮蝦水果沙拉，搭配上滿滿的歐式風格擺盤，讓人一眼就被吸引，海蝦和青蔬水水果的組合，味道鮮美，十分美味香氣四溢，入口柔軟，讓人回味無窮。

燻鮭魚蘿美沙拉，盤中的醬汁恰到好處，清爽不膩，視覺、味覺、嗅覺都會得到滿足，燻鮭魚清新自然健康好味道，視覺真享受，一口吃下去，美味驚呆！

餐前的麵包口感鬆軟，外皮松脆色澤金黃，形狀美觀有烤麵包的香氣，细腻浓郁，內外層各有特色，好吃。

前菜和湯品，前菜分別點了法式鵝肝醬和蘑菇醬汁牛肉片，鵝肝醬口感濃郁，牛肉片鮮嫩多汁，湯品則是玉米濃湯和牛肉湯，濃湯綿密豐富，牛肉湯清爽鮮美。

法式松露奶油蕈菇濃湯，嫩如豆腐剛端上來就噴香，顏色粉白香味極度豐富， 配合餐廳中家人歡聚散發出的熱鬧氣氛心情愉悅。

法式烤布蕾奶香濃郁，自然清甜很舒服，質感蓬鬆，不覺油膩，最下層麵包與常吃的奶油蛋糕味道一樣香濃。

味道方面無論是台塑牛排還是其他的新菜色，都展現了王品牛排的烹飪品質，經過特殊的處理方式，口感極其嫩滑，牛肉的口感鮮嫩多汁，香味四溢，其他菜式的味道也同樣讓人垂涎欲滴。

高品質的食材和優質的服務，讓我這肉食好吃的想能夠品嚐到最新鮮、最精緻的美食，我使用了當月壽星優惠方案和特定的信用卡享有折扣，提前預定享有比較優惠的價格。

王品牛排的七道菜式套餐設置得非常合理，每道菜式都有順序，用餐間隔時間也很恰當，而且點的菜品及做法也不同，如五、七分熟服務人員都能在每道菜式之間有些間隔，享受到非常獨特的用餐體驗。

菜色方面，王品牛排提供了多樣化的選擇，其中最具代表性的當然是台塑牛排，這道菜式用料考究，牛肉的口感極佳，充滿濃郁的牛肉味道，而且絕妙的擺盤和歐式風格的調味，讓人一口咬下去就能感受到豐富的層次感和美味。

談談菜色作為一家以牛排聞名的餐廳，王品當然少不了招牌的台塑牛排，家人大都點了這道菜，從餐前的期待完全滿足，這道牛排口感鮮嫩多汁，入口即化每一口都散發著濃郁的肉香和誘人的口感，絕對是一道值得一再品嚐的菜色，讓用餐能夠品嘗到不同的風味和口感。

王品牛排推出的新菜色，有香烤豬大排和小排佐海蝦大餐，這些新菜色充滿了創意和驚喜，家人點了小排佐海蝦大餐，海蝦肉質鮮嫩，味道清甜，與豬肉的油脂完美融合。

獨特的用餐體驗精美的陶瓷餐具和酒杯，在用餐過程中感受到高雅、優雅的氛圍。

家庭聚會來此慶生，用餐環境和服務質量都讓我滿意，王品牛排還提供了專業的服務，提供生日蛋糕和拍照，讓聚會更溫馨精彩。

第一口感覺這是可以壓勝一般冰淇淋的，奶味香濃實話實說，沒有哈根達斯冰淇淋那種一口驚豔，百吃不膩的感覺，當然，美味的菜色也需要配合優質的服務才能夠完美呈現，在這個疫情暫緩時，消費就變得更加謹慎，王品牛排卻能夠維持著高水準的服務品質和菜品品質，這次我們來到王品牛排慶生，品嘗了新上市的排餐，整個用餐體驗令我滿意。

最後是甜品和飲品，我們分別點了焦糖布丁和冰沙，焦糖布丁口感綿密濃郁，而冰沙則是香醇爽口，是用餐後的最佳解渴之選。

近年來，由於疫情的關係，在這樣的情況下，就須更謹慎地考慮消費，尤其是在高消費的餐廳用餐，在這方面，王品牛排給消費者帶來了一個很好的選擇，因為這裡提供的服務、環境、和美食都是一流的，而且讓消費者感受到物超所值。

總之，經歷了艱難的疫情後，坊間也處於恢復狀態，而經濟不景氣的大環境如何讓消費選擇變得理智且謹慎，牛排每客加上服務超過2000元，王品牛排的價格可能較高的情況，王品牛排提供的高品質的菜品和服務，適合家庭聚會的用餐環境，讓人可以享受到用餐體驗，即使價格較高也情願的去消費。