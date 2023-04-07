新竹／藏身高山雲霧繚繞之【涼山平價景觀小吃】 一嚐原始自然新鮮美味

【涼山平價景觀小吃】有家鄉原住民的味道，新鮮好吃！

上午在山上人家玩上半天後，朝下一個目標「白蘭部落前進」，離開山上人家的時候已是午餐時刻，用餐的餐廳在來的路上經過涼山平價景觀小吃，從店面外觀看，有家鄉原住民的味道，午餐就來吃吃，果然不負我們期待的新鮮好吃！

熱炒蔬菜來自自家種植的，菜園就在小吃店的後山坡上，有意買些蔬菜回去，然菜園裡的菜僅供應店自用就不夠了，闆娘語帶抱歉的回答：「對不住了！」

這是近幾年我吃過最好吃的「炒芥蘭菜和高麗菜」，原始的天然味！

超嫩的多汁，原味的天然味，就像小時候父親常帶著我們一家人，在太魯閣國家公園裡的西寶農場和大禹嶺所吃到的鄉野蔬菜，美味天然！

野味的白斬放山雞，山中美食必嚐的，肉質口感極佳，我熟悉的放山雞，美味無比！還有看到隔壁桌點的山豬肉 ，超好想吃，山豬肉只能留待下回來吃，這一天我們點吃的都已盤底，好飽了！

還有一道筍湯，忘了拍照，這一餐色香味十足二個人的午餐， 山中美食台幣八百多，是我們外食可接受的餐費，能吃到產自在地山中的美食，本就是一種享受，不貴的。

冷天吃到熱呼呼的熱炒菜，很享受的，別說貴的！

想想在高山上種蔬菜，本就是要看天氣，產量不多的山區裏，種植蔬菜的成本，在人力部分的資源本就匱乏，高山下的城市裡用溫室栽培的蔬菜便宜好吃，可這裡是海拔標高1200公尺的山上啊！好吃的蔬菜，是大自然孕育的產品，吃過就不會嫌貴的，冷天能吃到熱呼呼的熱炒菜，是旅程中的一大福氣，享受美食有時候真的要不怕花錢的！

一樓樸實的空間，雖有幾張圓桌，闆娘大多會請來店客人上二樓用餐，自然風的用餐區，還不錯（我忘記拍照了）。

朋友問：怎不在山上人家吃呢？餐聽的菜色很棒的，是啊，我沒怎麼沒在山上人家吃呢？

因為遊園人潮漸漸多了起來，花季期間的非假日，一批批賓士小巴帶著遊客入園，加上也想在午後三點下山，在此雲霧繚繞的五峰鄉山區，午後三點前下山路才看得清楚呀！更何況我們還要去拜訪久聞的露營勝地白蘭部落呢！

飯後走向位在涼山平價景觀小吃的對面，也就是我們車停的位置，還沒開門營業的特色咖啡廳旁，視野極佳的觀景之地，其中入口在路旁的涼山左岸營地，讓我們差一點想住下來，這一天是星期五，怎可能有空位空房，也沒帶露營的裝備，想住的心放在心裡好久好久，在居高欣賞營地之美，好不捨的離開！當下網路大搜，已在心珠下了決定，近期將安排景點，是要住宿的旅行。

關於「五峰涼山露營區」

從五指山及南庄往茅圃、由十八兒部落及五峰往茅圃、由清泉經白蘭部落往茅圃，這三條道路的交會處有涼亭及小市集，是由涼山露營區的老闆私人所建造，由三面谷地吹來的涼風，正好為途經此地的旅客，提供一個涼爽的休息及賞景場地。經過約一年的規劃與施工，涼山露營區正式對外開放，場地平坦、視野寬廣、景觀佳，四周都是果樹，附近的名山都在視線中，還可看到賽夏族矮靈祭的祭場、上坪溪谷、關西的夜景、日出的美景、雨天時的彩虹等。提供露營、烤肉、原民飾物等服務。 （網路資訊）

沒有三兩三，怎敢上涼山。

親愛的……。

這裡是用餐區，請勿進入拍照而打擾客人，消費用餐……。

幽默貼心的幾句話道出老闆的心聲，可見常有不速之客沒有消費直接進入拍照，美麗的風景讓人犯規，真的好美！

說一下喔！我們沒有要偷拍喔！還沒有開門的店面，從外面拍下，下次來訪時，期待是營業日，一定會消費賞景的，老闆請放心。

涼山平價景觀小吃

🏠 地址：新竹縣五峰鄉大隘村茅圃458 之2 號（隘蘭聯絡道路）

☎️ 電話：（03）585-1433

⏰ 營業時間：11:00~18:30（週二公休）