台北／幾十年不變的好滋味！1976道地香港美食果然美味

果然是台北城裡的道地香港麵飯點心。

相約午餐，朋友問起要不要去神旺後面的1986茶餐廳？朋友之於美食可稱抱寶懷珍，胎胎忙不迭說好。約好忠孝敦化站五號出口（電梯）碰面，胎胎事先查一下想點的食物，可找不到1986？調出Google地圖仔細一看，原來名字是1976道地香港美食。

私以為數字開頭的名字很危險，幾秒鐘後我也一起混淆：究竟是1796，1986，1996還是1996？查詢命名淵源，原來是民國65年開業至今，熟客咸稱是幾十年不變的好滋味。實際品嘗後果然喜愛，當天吃的吃開心，積極的想約妹妹們再訪。

看著一排點心好生心動。

粥麵飯粉。

白灼三寶：豬肝魚片粉腸（M）160元

取用現場的辣椒與沾醬。

朋友的午餐點了排骨臘味飯170元，臘腸盈亮，排骨肉質是恰好的蒸煮入味，沒有做作的嫩。

鮮蝦腸粉160元，腸粉皮薄，映出鮮蝦的輪廓。

因為只有兩人用餐，先點了魚子蒸燒賣95元，燒賣內餡是恰好的彈，因此對其他點心更有信心，期待下回點個全。

我的主食選擇鮮蝦雲吞撈麵175元。1976這裡選用的蝦品質很好。

撈麵帶點蠔油香，質地是恰好的勁彈。

鴛鴦奶茶100元。

蠔油芥藍150元，芥藍菜端莊上桌，莖葉均嫩。

對今天的蒸排骨印象很好，朋友再加點了豉汁蒸排骨95元。

謝謝朋友請客，1976果然相當美味，再訪想點這裡的正宗老火粥之手片魚生粥。

1976道地香港美食

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷11號

電話：（02）2777-1976