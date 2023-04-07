台北／茹曦酒店Sunny Buffet 用餐環境、美食皆令人相當讚賞

連假裡約好一起吃頓晚餐。

連假四日，家中成員各項事務繁忙，約好了周日晚餐能一起，高中生先建議串燒吃到飽，接著又提出一些飯店Buffet的選項。胎胎想起茹曦酒店的Sunny Buffet，之前隨朋友拜訪印象很優，可以帶老公與孩子們嚐鮮。請高中生致電訂位，周日晚餐訂價1280元＋10%。無所不能的演算法則隨即推薦出KKday的Sunny Buffet 餐券，要價897元，假日使用需補差額200元。

生性多疑的胎胎仍致電詢問Sunny Buffet是否能使用餐券，得到肯定的答覆後，便刷卡購買了四張餐券，選擇電子憑證，於是晚餐實際支出是897X4+200X4＝4388，沒有另外的服務費。

以這價位來說，Sunny Buffet的環境與食物令人相當滿意；Sunny Buffet位於飯店中庭，十六層的挑高空間設計，屋頂採用自然採光，白天陽光灑落很美，晚餐時看到夜空，景觀電梯晶光起落，音樂的迴聲效果很好令我一度以為有現場演奏。

孩子們也對用餐環境相當讚賞。用餐時最受歡迎的餐檯是生魚片與炙燒壽司，現點現切，現點現炙燒，為了生魚片與炙燒壽司的好品質，排隊等候很值得。螃蟹有三款：冷蟹、清蒸旭蟹、咖哩蟹，海鮮台上的大蝦相當新鮮。鐵板上的蒙古烤肉滋滋作響，將桌上的小鐵夾投入，由服務生將蒙古烤肉送上桌。

單盅的猴頭菇竹筍湯獲得高中生青睞，除了現沖牛肉湯，更有砂鍋牛肉麵，必須承認砂鍋牛肉麵的應該自己獨享一砂鍋的好品質。還有不時出現的推車餐點：酥皮濃湯／巧克力舒芙蕾／車輪餅等。胎胎最愛Asaki生啤（辛口），今天也品嚐了不少菜色。

周日晚餐來到Sunny Buffet。

今天現場全滿了。

客人點用後才炙燒，因此炙燒壽司品質很好。

鐵板上的蒙古烤肉。

廚師分切整塊肋眼牛排後才端上餐檯。

看到生啤會開心。

胎胎自然先拿生啤。

大學生先拿松露蒸蛋。

老公鎖定海鮮，選了三點蟹、淡菜、小章魚。

還有清蒸旭蟹。

餅包鴨。

生魚片與炙燒壽司：炙燒鮭魚／炙燒牛肉／炙燒干貝。

高中生稱讚猴頭菇竹筍湯可口，我覺得Buffet中供應猴頭菇相當有誠意。

大學生發現大蝦很新鮮。

我取用了打拋豬肉、月亮蝦餅、蒸蛋與坦都里烤雞。

現沖牛肉湯。

大學生推薦麻辣串串與燉牛尾狀況很好。

將桌上小鐵夾放入蒙古烤肉區，蒙古烤肉會由服務生送上，這是牛肉。

也有豬肉款。

嚐了西式料理，我覺得豬肉捲比牛尾可口，牛排也不錯。

本桌繼續取用大蝦。

我也排隊拿到了炙燒壽司與生魚片，現切現燒果然優。

砂鍋牛肉麵頗令人驚豔。

高中生拿回來的手捲，也是現點現包，海苔乾香大加分。

披薩看起來像薄片披薩，吃起來比較近似佛卡夏麵包，是好吃的。

本桌對牛排與蝦情有獨鍾。

老公沒錯過咖哩蟹。

再拿杯生啤。

選了起司盤來搭飲料。

謝謝高中生剝蝦，果然是很新鮮的大蝦。

可麗露與杏仁豆腐。

焦糖布蕾很受歡迎。

甜點大致都嚐了，最受稱讚的是可麗露與焦糖布蕾。

有人又拿了炙燒牛肉壽司與生魚片。

推車梭巡各桌，要巧克力舒芙蕾嗎？本尊是巧克力熱蛋糕的狀況，巧克力選得還不錯。

推車梭巡各桌，紅豆車輪餅或奶油車輪餅。

冰淇淋是莫凡比冰淇淋。

Sunny Buffet

地址：台北市松山區敦化北路100號一樓

電話：02-27197199

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康