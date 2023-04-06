台北／法國的秘密甜點 聽著法國樂曲享蒙布朗與熱咖啡

坐在高腳椅上，聽著法國樂曲，享受蒙布朗與熱咖啡，台北午後心情很美。

行程間的空檔，可以吃個甜點。看著附近的可能候選人，想起朋友提過法國的秘密甜點，她說起巧克力甜點頗優。於是依循地址來到法國的秘密甜點。雖說在大安區，周邊環境生活氣息濃厚：小攤位果菜超市等林立，法國的秘密甜點大安店以大扇窗戶與鏡面，反射著店裡金色線條，感覺是庶民生活區裡出現一處閃耀光芒的甜點店。

店裡甜點種類不少，我的第一印象是甜點份量大，雖然想點個兩款，但擔心吃不完，保守的先點了蒙布朗與熱咖啡。這裡端上的蒙布朗品質還不錯，香緹奶油，栗子醬組成的滑順香甜中，間歇出現脆脆顆粒口感。

份量果然是紮實，我吃完一個甜點就無法再點另一個。在台北平日的街頭，待在如同珠寶盒的店裡，坐在高腳椅上享受甜點與熱咖啡，整體情境相當愜意。

大安路巷弄裡的甜點店。

進入店裡，左邊是工作區，正前方是甜點櫃，我一度猶豫該如何點用，後來發現櫃檯在右邊。

各式各樣的甜點。

選了栗子蒙布朗與熱咖啡。

栗子蒙布朗210元，元素有：費南雪核桃蛋糕／咖啡蛋白餅／香緹奶油／法國栗子醬／藍莓／栗子。最上方還有一塊薄片松露，可實際上存在感很低。

這裡蒙布朗還不錯。

午後的一杯咖啡。

覺得坐在這裡頗愜意。

法國的秘密甜點大安店

地址：台北市大安區大安路一段16巷2號

電話：02-27722885