台北／冷颼颼的台北城裡 云滇過橋米線吃碗熱呼呼米線

在冷颼颼的台北城裡，吃碗熱呼呼的過橋米線。

大學時參加學術交流訪問團在大陸待了一個多月，在那個兩岸往來仍很嚴格限制的時代，雲南的山清水秀令我印象深刻，當地美食最有記憶點的是過橋米線；聽說是當地的書生為求功名苦讀，苦讀的書房建於湖心亭上，妻子送餐時需經過湖上長橋。可熱呼呼的餐點，經過湖上長橋後，再加上書生讀書告一段落後才用餐，因此食物往往失去熱度。

妻子為了讓丈夫能在寒冬吃上熱食，以砂鍋盛裝熱雞湯，肉片蔬菜與米線另裝在其它容器。因為雞湯豐富的油脂浮在湯面，因此熱湯能維持溫度，用餐時再將肉片蔬菜與米線放入雞湯中燙熟。記得當時在雲南吃過橋米線時，服務人員一定會囑咐先放肉片喔！由雞湯燙熟的肉片蔬菜與米線自然鮮香。

經過SOGO後方時，看到云滇過橋米線的好生意，便想起從前的事兒，打定主意找日來用餐。由於云滇的生意很好，我在周間十一點半便抵達就坐，自然點過橋米線，稍待一會兒後送上砂鍋裡滾燙的熱湯（豬骨湯），肉片蔬菜與米線另行盛裝。服務人員交代先下肉片時，恍然又想起自己的當年。

云滇用餐環境清爽舒適。

檸檬水與辣椒自取。

餐具。

點用過橋米線，砂鍋裡大骨湯熱氣氤氳。

馬上先放入肉片。

再放入蔬菜。

最後放入米線，砂鍋裡除了熱湯，還有腐皮與一顆蛋。

盛出溫暖慢慢享用。

取些辣椒。

蠻喜歡手打丸子加上辣椒享用。

結帳金額。

云滇忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段49巷4弄14號

電話：（02）2711-6411