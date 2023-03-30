台北／福華草莓雙人下午茶 牛肉麵、三層點心浮誇又美味

在七賢吧點了牛肉麵與三層下午茶會不會太浮誇？

陪大學生完成新電腦採購的周五，大學生一整天沒進食，因為下午會與媽媽碰面預期投餵。完成電腦採購後約四點，接下來要等五點半從台北福華蓬萊邨自取孝親豬腳。胎胎計畫到台北福華七賢吧，幫大學生點碗牛肉麵，自己可以點杯調酒。週五下午的七賢吧溫暖熱鬧，大學生觀察周圍：好幾位精神矍鑠的體面老人家開心聊天著！

還沒翻開菜單就先請服務生準備牛肉麵，因為有人餓很久了。翻開菜單選飲料時，赫然發現草莓主題下午茶，三層點心與兩杯飲品，點心架上有鹹點五款（每款兩份），甜點五款（每款兩份），司康兩款兩份共四個，如此要價1280元。我認真地與大學生討論點了牛肉麵再點這個會不會太誇張？大約糾結了幾秒鐘，此時不點更待何時！飲品就直接選了草莓鮮奶茶與草莓特調（含酒精）。

飲品先送上，本沒有期待太好喝卻一試驚艷，熱草莓鮮奶茶的莓果香氣溫柔優美的在鮮奶裡漫出，草莓調飲上方的鮮奶油本令我望之卻步，先不攪散鮮奶油，單喝清新，服務生妹妹介紹元素是氣泡水、Vodka、自製草莓果醬，她建議可以加入上方的植物奶油，風味會更好。

我記得上回的調酒就是這位妹妹推薦我點God Father，基於對她的信任，我將鮮奶油拌入飲品中，風味柔和不膩，果真為調飲加分。至於三層甜鹹點，吃一道誇一道，最後剩下司康與歐塔拉沒吃完外帶。 大學生：上輩子可能拯救了一個城市才能當我媽的女兒。

大學生餓了一天，下午四點由母親投餵牛肉麵。一整壺的慢燉熱湯，緩緩倒入白瓷深碗中，碗裡有麵條，牛筋牛腱牛肚，還有一顆飽滿的滷蛋。關於滷蛋的現身是可以的嗎？大學生表示好吃的滷蛋出現在牛肉麵很可以。

份量相當可人的牛肉麵，切實的裝滿白瓷碗。

麵條趨近於拉麵麵條的勁道。

牛腱是厚切的狀況，滷煮得非常軟嫩。

還有更多的大塊牛腱。

牛筋狀況相當也令人滿意。

本想點杯調酒，奈何遇上草莓雙人下午茶，兩杯飲品一杯點用草莓鮮奶茶。莓果香氣溫柔優美的在鮮奶裡漫出。

另一杯點用草莓帕妃，這是含酒精飲品。

素來對鮮奶油沒有好感的胎胎，承認鮮奶油的確有幫這杯飲料加分。

三層甜鹹點上桌，母女的午後感覺很美好。

火腿起司三明治。

燻鮭魚三明治，點綴魚卵。

巴薩米克醋草莓義式小點，草莓小塊在此畫龍點睛，滋味相當清新。

燻雞塔，調製的醬汁很成功，燻雞塔隱隱帶有蟹肉風情。

最令大學生印象深刻的鹹點是草莓冷湯，以鹹火腿搭配，滋味極好。

有人下午一直碎念要外帶一個福華的馬卡龍，結果雙人下午茶便有兩個馬卡龍。

享用各式草莓甜點。

考慮草莓奶酪杯無法外帶，努力吃完了。

至此已經太飽足，心情很愉悅。 紅寶石莓果蛋糕與司康外帶了。

台北福華七賢吧

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店一樓

電話：02-2700-2323

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康