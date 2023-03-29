台北／姐妹們的春酒在紀紀花 大啖晚間套餐美味又飽足

週五晚餐又來飲之放題。這次的夥伴很夠力，一人四杯是基本盤。

上回與朋友約在紀々花晚餐一起飲之放題，可惜自己遇到紅酒保養日，只能喝紅酒默默錯過High Ball 沙瓦與生啤。惦著惦著於是約了我妹瑪姬，還有大學生周五一同再訪，定義為姐妹們的春酒，精確來說是跨世代的春酒。當天我與大學生打算先在SOGO復興館散步，瑪姬下班後直接到店裡會合。

臨行前我還信誓旦旦要單點，把最大的胃納量留給飲品；大學生指出：晚餐胃與飲料胃根本是不同的兩個。逛街結束走出SOGO，突然覺得又餓又渴，馬上宣布我要點晚間套餐吃個過癮。實際上晚間套餐吃起來還真過癮，這回我們三人意見一致：晚間套餐美味又飽足。

尤其是那碗茶泡飯，在飲之放題暢飲後吃個茶泡飯是美味之極致。這回切實喝到飲之放題的所有選項，我個人最欣賞Orion 生啤，紅酒，High Ball，最後可以喝杯不甜的檸檬沙瓦。瑪姬覺得每一種喝起來都不錯，柏克金藍牌生啤有種特殊花香，呈現得頗成功。大學生則是最欣賞梅子沙瓦。

晚餐前的逛街是最好的開胃方式。

這回一樣在半包廂裡。

包廂的上半部是半透明玻璃，正好能看見一排可愛的畫作。

我們認真的算了一下飲之放題好還是單點就好？很快決定飲之放題。

晚餐套餐的沙拉。

逛街後好渴，先喝一大口再舉杯，我點了Orion生啤，瑪姬點了柏克金生啤，大學生點了柚子沙瓦。

晚餐套餐的焗烤法國麵包，蔥香迷人。

瑪姬選了洋蔥湯。

我跟大學生都點蕈菇濃湯。

接著我與瑪姬喝紅酒，大學生點了梅子沙瓦。

梅子沙瓦獲得大學生的歡心。

我的前菜選擇炙燒牛肉。

點的紅酒用來配牛肉。

瑪姬選了義式香煎杏鮑菇與干貝。

大學生選了番茄起司，並宣布這是她最欣賞的紀紀花前菜。我嚐了嚐，覺得這裡的青醬大加分。

大學生的主菜一樣選了肋眼牛排，她推薦明年的初二龍龍請客晚餐可以選這裡。

大學生點了紅酒來搭牛排。

於是紅酒一起舉杯了。

我的主菜選鮭魚，除了鮭魚還有干貝，搭配好青醬，這應該是我在紀紀花最欣賞的晚餐主菜。

瑪姬的主菜選擇焗烤龍蝦。

蝦頭新鮮。

接著我與瑪姬點了High Ball，大學生點了檸檬沙瓦。

主食我與大學生選茶泡飯，喝了這麼多杯飲料後，這碗熱騰騰的茶泡飯尤其美味。

喝完熱湯後胃部感覺暖和舒適，飲之放題時茶泡飯是必需。

甜點。

兩小時的飲之放題，最後一杯點了檸檬沙瓦與梅子沙瓦。檸檬沙瓦沒有甜味，當作Ending相當好。

紀々花 Nonoka Cafe Bistro - 紀紀花

地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號（近捷運忠孝復興站二號出口）

電話：（02）2731-9055

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康