彰化／玉華珍麻糬滋味傳統紮實 彰化素食豆包純手工好美味

麻糬到處都有何必專程到彰化手提北上？實際品嚐後，再到彰化一定再買麻糬提了北上。

拜訪彰化一日來回，帶回家的禮物除了當日現烤蛋黃酥，品味很好的朋友建議玉華珍餅舖，創立於民國56年，是在地超過50年老店。玉華珍也在車站周邊，地址辭修路約莫是俗稱彰化後站的位置。依循Google Map找到玉華珍，店面不大，專賣麻糬，很單純只賣三種口味，分別是花生、紅豆、芝麻。

玉華珍以一張桌子界定出店裡與店外，直接跟店員說明要買的品項，店員會幫忙裝好，不由顧客進店選購。玉華珍麻糬單顆7元，盒裝12入85元，20入140元，保存期限只有二天。玉華珍的麻糬個頭較小，買12入兩天吃完不成問題。至於口味上，事先詢問過妹妹的喜好，妹妹表示芝麻多紅豆少花生可以不用來。

可大學生表示龍龍愛花生，請媽媽一定要買花生口味給龍龍。胎胎買好6芝4紅2花後，妹妹澄清：龍是愛花生，但不愛花生麻糬！好險現場的花生粉氣息相當新鮮，兩個花生麻糬到家後也沒滯銷。玉華珍的麻糬內餡與外皮間恰好的比例，可稱皮薄餡多，內餡甜意剛好，保存期限僅有兩天，入口風華正好，也因為尺寸適當，一顆入口是恰好的滿足感。

坊間許多麻糬一味的追求皮薄餡多，但是大顆麻糬內餡太多吃了其實很膩啊！還是這款傳統的尺寸，傳統的紮實滋味比較得我歡心。

找到辭修路上的玉華珍麻糬。

由店員幫忙拿麻糬，客人不入店裡。

麻糬口味與價格。

十二顆麻糬裝在紅色喜盒裡。

麻糬端端正正的待著。

玉華珍麻糬獲得我們一致好評，下回仍想再買玉華珍麻糬。

一早吃到彰化素食豆包，覺得相當美味，胎胎界精神導師果然是對的。

精神導師表示自己常常外帶10個，回家後冰冷凍，要吃的時候退冰以烤箱烤一下，搭個東泉辣醬，就是一道菜。接著品味很好的張姐姐也會外帶彰化素食，因此胎胎北返前也要過去外帶一下。

彰化素食豆包很受歡迎，目前限定一人僅能外帶五個。回家後我丟冷凍，除了可以進烤箱，最近也迷上以高麗菜木耳等鋪底，上面放了彰化素食豆包一起進電鍋蒸熱。這也是下回拜訪彰化想在外帶的品項，而且想盡量多帶一些北上。

彰化素食純手工製作的豆包相當美味。

本回外帶五個豆包，回家後冰冷凍。

將高麗菜鋪在碗底，直接放上冷凍狀態的彰化素食豆包。

電鍋外鍋加一杯水，壓下等跳起後即可享用，因為豆包的映襯，蔬食格外美味。

玉華珍餅行

地址：彰化縣彰化市辭修路244號

電話：（04）722-7806

彰化素食

地址：彰化縣彰化市長安街117號

電話：（04）723-6427