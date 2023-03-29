台北／「三味食堂」肥美巨大鮭魚握壽司、 酥脆軟嫩魚蝦天菜滿足味蕾

午夜三點時分，孩子們在旅店裡和老人家討論著第二天中午用餐的地點，隔天我們來到萬華區的「三味食堂」。

幾年前到台北來玩時，表弟曾帶Tang和妹子來到這裡用餐，還記得那天已過中午用餐時間許久，等候的客人組別很多，在輪到我們時，被服務人員帶進二樓一個狹小的房間，裡頭每桌座位的間隔幾乎是貼背而坐。

這回再度來到「三味食堂」，在店門外等候的客人依然很多，服務人員招呼我們到二樓候位，Tang發現店裡環境空間已重新整修改裝，桌次座位也寬敞許多。

美食依序上桌，一行六人立即拿起碗筷，大快朵頤享用餐點。

「鮭魚握壽司」現身，超大生鮮魚片的份量在視覺上已贏得我們所有人的喝采，那白米飯糰已被大尺寸的生鮭魚片給完全包覆了。

喜歡這「鮭魚握壽司」鮮鮭魚片滑嫩的口感，Tang在日式料理店裡吃壽司時，幾乎都是一個壽司直接入口，但這兒的「鮭魚握壽司」是需要分次才能享用完成的。

熟食類的「綜合壽司」有著花壽司、甜蝦壽司和豆皮壽司。

孩子們愛的「綜合生魚片」，鮮嫩生魚片輕輕沾點山葵醬油，綿嫩的魚片觸及舌頭味蕾的同時，也要小心山葵突如其來的嗆辣來襲，這時只能趕緊做著鼻子吸氣、嘴巴呼氣的動作，來化解彼此的衝突。

店裡提供的「味噌湯」，加點蔥花更添香味。

「炒烏龍」，肉絲、香菇、洋蔥、花魚板拌炒著略有嚼勁的烏龍麵，甜甜鹹鹹的滋味讓人不想停下筷子。

在看到「魚蝦天」和「炸蝦天」這二道菜名時，Tang直在想著這到底是什麼「天」名啊？服務人員將它們端到眼前，Tang先夾起一條四季豆炸物來試試，有著酥脆外衣保護的四季豆是剛剛好的甜熟度，四季豆沒有因為大火油炸而呈現乾煸的狀態。

Tang接著再夾起一塊魚，咬開香脆的麵皮，裡頭厚實的魚塊是軟嫩多汁。在Tang的認知裡，日式炸物的麵皮外衣就應該是這般的輕薄酥脆，內層食材是不失原味而且不油膩，想起曾經被日式炸物油膩食材傷過的心，此刻已被「天」菜悄悄療癒。

「魚蝦天」的內容是鮮蝦、魚塊與四季豆。

「炸蝦天」的內容是鮮蝦和四季豆。

先前和妹子在研究菜單勾選項目時，我們還擔心著份量不夠，吃到最後我們想到還有一道「花壽司」沒出現，趕緊和服務人員做取消，因為大夥兒全都已被桌上的美食給填飽肚子了。

圖文：Tang Tang生活札記

三味食堂

地址：台北市萬華區貴陽街二段116號

營業時間：11:20–14:30、17:10–21:00