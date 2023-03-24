新北／好特別！木本家MUhouse藏身家俱店中 喝咖啡順便選看家俱

咖啡店何其多，會在路旁的咖啡店喝杯咖啡輕鬆一下心情，對於習慣在連鎖咖啡店邊聽輕音樂，邊喝咖啡的我來說，木本家咖啡一家家俱店中有間咖啡店，喝咖啡也順便觀看家俱，喝完的感覺會如何？

在社區隨便閒晃，發現了一間我覺得是不錯的咖啡廳，一個的空間蠻大，木質工業風的裝修，裡面有個類似建築事務所的辦公室，店裡的書都是與建築設計有關，有人在店𥚃看書、也有人裡品咖啡閒談、也有北大的學生在店裡討論功課，最後也吸引我進入座座也是我理想中真心的喜歡咖啡屋，下次一定會再來。

木本家的本業是傢俱店，完全不在路邊在社區的邊間，當下人們的生活習慣日新月異，有人喜歡喝茶也有人要每天一杯咖啡，而每個城市的精品咖啡館，也成為地標融入了城市生活圈。

接下來，讓我們一起走進這家店看一下咖啡店的內部環境吧~咖啡店內部裝傢俱店的風格，與其他普通咖啡店有著完全不同的氛圍。濃烈的手工咖啡的香味和悠揚的音樂非常和諧。

在社區中偶爾會想在安靜的地方，悠閑的渡過一個咖啡時光吧！坊間都是充滿傳統氛圍的手工咖啡店，而在社區有家「木本家咖啡店」店中陳列許多有設計感的傢俱，就是這樣的地方讓我有時間就會去小憩一下，店內特色飲食有名家咖啡、手工發酵茶、手工芝士蛋糕、滴漏式咖啡、荷蘭咖啡等。

木本家咖啡以家俱著稱，是一家獨特的咖啡店，讓顧客可以同時享受美味的咖啡和品質高雅的家具。

喝完咖啡後，你可能會感到身心放鬆，因為咖啡含有咖啡因，可以刺激中樞神經系統，使人感到清醒和精力充沛。

同時，你還可以欣賞到木本家咖啡店中的家具，這可能會給你一種美學上的享受和靈感，讓你感到心情舒適和愉悅。

總體而言，木本家咖啡是一個可以同時滿足口腹之慾和美學追求的地方，喝完咖啡後你可能會感到心情愉悅和充實。

今天點的伯爵茶烤布丁，我為什麼會進去呢？答案是：只要沒去過的感覺還不錯的，我都會進去嘗試座一下進去喝哪種呢？答案是：屬於這家特色的。

一個人探店，就點了單品，我沒點咖啡點了玫瑰花草茶，出杯方式比較不一般用一只玫瑰壺，多玫瑰花香風味討喜，

除了家具和咖啡之外，木本家咖啡店的環境也非常迷人，店內的設計風格融合了現代和傳統元素，讓人感到舒適、放鬆，並且充滿著文化氣息。

在社區中有這樣的場所，光是想像就已經很幸福了吧？偶爾來這種安靜並且別具一格的咖啡店，會是一種愜意的享受吧！歡迎你來到三峽北大的木木家咖啡店！

店家也注重環保，咖啡杯、吸管、餐具等都採用可回收或可分解材質，並且也提供環保袋供客人購物使用，店面位於新北市三峽北大社區，能與周圍的居住環境相融合。

每到周末許多北大學生及附近居民都很喜歡去店裡待一整個下午，享受悠閒放鬆的時刻！如果太晚去，可是會沒有位置。

店員的服務也非常親切，會讓人感到受到熱情的招待，至於咖啡和點心，木本家咖啡選用高品質的咖啡豆和新鮮的食材，口感鮮美，品質可靠。

位於北大特區的咖啡甜點店「木本家」，其實是間結合傢俱及咖啡甜點的複合式咖啡館，本身是販賣原木傢具，店裡滿滿的原木傢俱供客人參觀選購，另外一區則作為咖啡廳，不僅不限時，還提供插座及wifi，店裡的甜點更是闆娘當日現做，餐點口味都在水準之上，尤其提拉米蘇及冰淇淋布朗尼更是店內人氣甜點。

木本家主打應是家俱，這種調調的的咖啡館十分稀少，木本家位在社區一樓一隅，比起市區熱鬧前衛時髦咖啡屋，這裡的氛圍更容易讓人專注在自己和眼前的咖啡和店內精緻的家俱上。

推薦木本家咖啡，是一家非常獨特的咖啡店，除了美味的咖啡和點心之外，店內還展示了高雅的家具，環境氛圍非常舒適、放鬆，可以讓人感到心情愉悅和充實。如果你喜歡品質高雅的東西，那麼你絕對不能錯過這個地方。

木本家是少見的傢俱和咖啡複合式經營的方式，坊間少見咖啡和甜點的味道都還適合，這樣的分享可以讓網友對木本家咖啡產生興趣並且心動想來一嚐。

喜歡安靜的，推薦屋內的空間，厚實的木制桌椅， 有興趣也行與設計師合作，特別定制的，進行了室內裝璜改造，成為自己喜愛的生活空間。

這家店裝修有自己的風格，牆壁上掛著一些彰顯格調的歐洲美人喝咖啡照片。吧台的位置直面咖啡師，咖啡師做完手沖之後，可以直接將杯子遞給你品嘗，0距離的親切感。製作時，動作標準而老道，一道道工序有條不紊。

作為社區裡的咖啡館，有與周圍社區和諧共生的使命，無論是特意來，還是順路來，看這個性價比，也是十分推薦了。

咖啡和甜點都是純手工製作，非常可口，來木木家一定要嘗試一下。

很抱歉，我之前沒有提到木本家咖啡店是否能提供靜心和沉思的環境，以及店內的氛圍是否與周圍社區相融合，木本家咖啡店的環境是非常舒適和寧靜的，店內的裝潢和家具也相當具有家庭氛圍，可讓人進入到靜謐和沉思的環境。

木本家MUhouse

營業時間：11:00 - 21:00（周三公休）

電話：（02）8970-3658

地址:新北市樹林區學勤路428號（遠雄翡冷翠社區家樂福後方）