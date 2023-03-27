彰化／外帶不二坊、紀家烘焙坊蛋黃酥 享當日出爐的一口酥鮮

即使代購宅配盛行，專程提著蛋黃酥搭車北上，就是為了享受當日出爐的一口酥鮮。

這幾年台灣蛋黃酥百家爭鳴，各家競艷中，胎胎最愛彰化不二坊蛋黃酥，豬油酥皮包裹豆沙蛋黃，入口美味形成記憶點。從2019年初遇不二坊後，家裡若有不二坊蛋黃酥，我會想標註名字：是我的不許偷吃。

上次前往溪頭中途停彰化，一度考慮要不要衝去不二坊買個蛋黃酥，然而不二坊是平日也要認真排隊的，打消順道買不二坊的念頭之際，竟發現紀家烘焙坊也是一早排隊人龍冗長，看著來客應是在地鄉親。若有機會再拜訪彰化，希望能現場買蛋黃酥。

2023年應援高中生熱血排球衝彰化，雄心壯志是排隊也要買到不二坊，奈何中午過後疫苗反應漸漸增強，身體的倦怠感令我收拾起走訪店家的計畫，離開彰師大後認命以最短距離前往車站。專心認路中，眼角突然瞥見奇怪的風景：拉起的排隊隔線空無一人，店家鐵門拉下，我心想：不營業的話該把排隊動線撤除才是。到底是什麼店家咧？一看竟然是不二坊！不是今天休假，是早上賣完了下午兩點半再賣。

我頓時覺得幽默，此時約莫中午，繁忙的小型烘焙坊應該需要睡午覺吧！站著思索了一下：即使不改回程班次等到下午兩點半，身體的倦怠感也無法負荷，正打算離開時，一位女士熱情招呼，她表明是不二坊蛋黃酥代購，手邊還有兩盒今天剛出爐的蛋黃酥，一盒外加代購費40元，原價270元外加代購費40元共310元，我決定購買兩盒，一盒帶回家，一盒送去龍蘭家。

本已放棄購買不二坊蛋黃酥，奈何巧遇。

遇上代購，是命中註定。

帶回兩盒不二坊蛋黃酥。

當日現烤，美味妖嬈。

妹妹也認證當日出爐的的不二坊是有史以來的最酥最新鮮。不二坊外皮口感層層酥香，內餡紅豆泥綿密細緻甜而不膩，搭配鹹香濕潤的大顆蛋黃。

再一日拜訪彰化，惦記著在地鄉親排隊買蛋黃酥的熱鬧，本回伴手禮決定是紀家烘焙坊蛋黃酥。相較於不二坊使用酥油（豬油為底）做蛋黃酥，紀家則使用奶油做蛋黃酥，即使覺得豬油會比較好吃，但也想試試奶油演譯的蛋黃酥。中午過後抵達紀家烘焙坊，幸運的不需排隊，紀家蛋黃酥六顆一盒，要價260元。保存期限為七天，蛋黃酥為蛋奶素，不含豬油成份。

回家後品嚐，若未加熱直接入口，外皮吃起來像是餅乾，不像傳統蛋黃酥，仍是可口的。若以烤箱覆熱，餅皮的層次感則因加熱而分明。我覺得紀家或不二坊各擅勝場，妹妹仍偏愛不二坊多一點。

找到紀家烘焙坊。

紀家門口的說明。

清楚標示的價格。

很幸運的當時不用排隊。

準備提著兩盒蛋黃酥。

以包裝而言，紀家的紙盒感覺較優。

一盒六顆裝。

紀家的蛋黃酥，蛋黃與豆沙餡都不錯，餅皮使用牛油，冷著吃時較趨近餅乾，整體滋味也是上乘。

不二坊

地址：彰化縣彰化市中正路一段293號

電話：（04）722-5328

紀家烘焙坊

地址：彰化縣彰化市三民路402-2號

電話：（04）727-0717