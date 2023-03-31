桃園／這不是國術館！網美風、老屋咖啡館武威堂咖啡超好拍

聽說年青人都看IG，不看臉書也不看部落格？嗯，我……今天還看了個報導說，原來看ＩＧ的都已經是「阿姨」。

現在大家都看「小紅書」？？是嗎？剛好我在滑著我的ＩＧ，無意間發現了這間名為「武威堂」的咖啡館，嗯，好特別的名字！

武威堂咖啡 Wuweitang Coffee Studio

粉絲頁：https://www.facebook.com/wuweitangcoffee

地址：桃園市中壢區龍岡路一段63巷52號

電話：03-4287008

營業時間：週一～週五 11:00am-18:00pm，週六～週日 10:00am-19:00pm

備註：寵物友善餐廳，免費wifi與插座，不收服務費。

一開始，皮皮還說：「這是國術館嗎？」

我們抵達時，還聽到附近傳來拍打肩膀的聲音，真的還挺有國術館的ＦＵ呀！！

嗯，真的是好特別的門面，對於網美來說，應該很好拍照呦（笑）。

原來才剛開幕，我想，這裡應該會紅吧？！很好拍的地方呦（笑）。

可惜，今日來得太晚，甜點都賣光（哭哭），所以只能點飲料跟吐司嚕，飲料跟食物都不錯。

加上這個空間；嗯，我想這裡應該很快就會被大家給發現嚕。

白色的門面，上頭有個很復古的字「武威堂」，這……原來是真古，不是復古呦！！離開前，遇到老闆去倒垃圾，我在門口小聊了一會後才知道，原來這裡是老闆的老家，而這「武威堂」是一直都在這裡的……。

他整修了門面與裡頭，留下了這個小時後就一直看著的字樣，經老闆說明後才知道，原來「武威堂」是「廖」姓的堂號，嗯，還好在離開前解答了我的疑惑呀！！

我也問了這棟房子的狀況，原來約三十多年的歷史，與鄰近的房屋有些不同，當時因建蔽率的關係，裡頭成了ㄇ字型，裡頭有著天井，而打開門後，立即是個往上爬升的樓梯，這……也太奇妙了！！

原來這樣的設計，跟旁邊的地下室有點關係……。嗯，房屋的設計有點奇妙，但我想當初應該是間大房子？

確實四層樓高的天井，加上入口的一樓，外頭看起來像是五樓的模樣，讓我想起了一些獨棟別墅的一樓挑高大廳與車庫的設計，嗯，這應該是我們小時候的豪宅設計吧？！（笑）

老闆感覺很年輕，似乎是個小帥哥，他說他就是在這裡長大。

後來從台北回來後，才決定用老家改成咖啡館，而店內的咖啡豆則是老闆的朋友烘焙的。

剛才在喝咖啡時，似乎是老闆的媽媽與爸爸，還有他們的朋友，好奇的來看看房子改完的模樣。

我們所在的位置，似乎是以前的客廳……。哈哈哈，在咖啡館聽人家講話，是不小心，不是故意的呦。

菜單間單清楚，上頭有寫明規定與網路密碼，這裡每人低消一杯飲料，客滿時限制為2個小時，提供有咖啡、飲品、輕食、甜點，價格約在90～250元間。

我們點了一杯熱美式（90元）與冰拿鐵（140元），還有一份奶油蜂蜜烤土司（90元）。

咖啡分為「武配方」與「威配方」，武配方半熱風中深培、威配方直火中淺培。如果沒選的話，老闆就幫你選了（我看了笑囉）。我們熱美式選了 「威配方」。

店內空間最吸睛的除了那個天井外，另外應該是這個像是戶外門扇的櫃檯，也是吧台吧？！

嗯，這裡很美，搭配上植物與光線充足，真的很好拍照耶！！可惜，今日一直都有人，所以很難拍到沒人的時候……。

店內位置應該不算多，空間也不擁擠，還挺舒服的；造訪時天井那裡沒位置，我們就坐靠窗處嚕！

點完餐，結完帳，等著飲料跟餐點上桌，咖啡部分也都喝得挺習慣的。

奶油蜂蜜烤土司，那上頭的奶油很邪惡。但抹入吐司與蜂蜜融合後，真是好吃呀！！

嗯，沒吃到甜點，還是覺得有些可惜，下回再來吃嚕！

今日，就簡單紀錄一下發現的新店「武威堂咖啡 Wuweitang Coffee Studio」。造訪時，在google map上還找不到，現在出現嚕。

嗯，不知道下次再訪時，會不會就沒位置了呢？……。

...................................................吃喝玩樂，沒有終點

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