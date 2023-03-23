台東／金士咖莊園咖啡喝第一道曙光咖啡 佐太平洋無敵海景

臺灣咖啡店何其多，春遊台東除了遊玩，也會在路旁的咖啡店喝杯咖啡輕鬆一下心情，對於習慣在連鎖咖啡店邊聽輕音樂，邊喝咖啡的我來說，台東第一道曙光咖啡，金士咖莊園咖啡，開在這已超過十四年歷史的咖啡店，除了啜飲手中咖啡，眼裡還能看到前方太平洋西岸，不時飄著不間斷的咖啡香， 來到了那麼，挑張面對海景的位置就坐下來喝杯咖啡吧。

門口是個傳經的四合院的小庭院，加上配合咖啡園日出而作日落而息的營業時間，如同在都市里的自耕農，來到面向華源海灣山谷裡的「金土咖休閒果園」，擁抱絕佳的景觀再喝一杯手沖咖啡，竟然免費讓我驚奇。

多次來到太麻里，卻是第一次聽當地人告知，9線399K處的華源海灣，海天一色絕景中有一處面對台東第一道曙光咖啡店，一進入金士咖莊園咖啡帶來的感動，恐怕只有來到這裡才能體會。

上午遊完華源海灣的迷人海灣，浪花勾勒出的白色曲線及湛藍海水的層次美還在心中，太平洋西岸的夢幻的色彩，讓我沉醉而站在這裡吹著海風喝咖啡時，心情顯得相當平靜，一個下午一杯咖啡眼前的青山大海，看著盪漾的白色波浪，心中只有愜意二字能夠形容。

台灣四面環海，不缺環海公路發現，台灣最美公路，不在北部的濱海也不在蘇花，而在人少景美還不堵車的台東，自駕游的應該都想著能在一邊椰樹，一邊大海的最美公路上兜兜風。

網上的美圖很多，真正的駕駛體驗真的很棒，景區打卡的和各路網紅實在是太多了，景色好的路段都沒有地方停車，拍公路的話鏡頭裡全是車，也只能拍拍大海，皇天不負有人，最後終於發現了理想中的沿海公路，海灘加上沿海公路，超長的海岸線，人非常的稀疏，自駕打卡旅行這裡無疑都是非常好的選擇！

金土咖莊園位於太麻里鄉山上，為種植咖啡的莊園，現場可以買到老闆親自種植的咖啡豆，莊園地勢較高，可看見太麻里第一道曙光，因此又有第一道曙光咖啡之稱。

莊園位於海拔四百二十公尺的坡地，這裡的農作物浸潤在海風中，氣候與海風雙重潤澤，風中的鹹份帶出的甜，因而咖啡微酸中帶甜，而且醇厚度夠，喉韻回甘非常吸引人，釀出不同凡響好滋味，第一道曙光咖啡也奪下「2013年臺灣精品咖啡豆評鑑」頭等獎，打響台東優質咖啡名號而這裡盛產黃金果都有迷人的風味。

瞭望大平洋與山林的咖啡園區，有台東自然純淨和太麻里獨特的環境種植的咖啡，店家自豪的說品質與風味絕對有別於進口的咖啡豆。

金土咖休閒莊園，熱情招待免費暢飲的海景咖啡店，跟東海岸線相映而成的打卡景點，以環境來說這家店看起來根本不像一般的咖啡店，在較為偏遠的山上，而且又可以遠眺太平洋的海景，其實也值得了。

從莊園前庭平台往海邊看，天光雲影幻化無窮，很能抒壓解勞，怎麼看都不厭倦。

邊看著海景，邊跟老闆聊天度過了悠閒的午後，台東這裡最美，華源海灣海岸線，不論是登高眺遠或是在海邊聽聽海浪的聲音，或在這逗留喝杯咖啡都是一種享受跟放鬆。

銷售第一道曙光的金土咖莊園，位於海拔400多公尺的坡地，咖啡樹俯瞰著華源海灣，吹著海風，在咖啡園漫步，品嚐老闆免費提供的咖啡，還有口感厚實濃郁的咖啡棒及各式茶飲，事實上位於台東太麻里鄉華源村，全村有許多農民種植咖啡，金土咖就曾在2013年榮獲台灣咖啡精品咖啡豆評鑑頭等獎，是台東唯一獲頭等獎殊榮的有機咖啡莊園。

看著海景，邊跟店主聊天知悉種咖啡的知識和渡過了悠閒的午後，如果不是來過的話，還真的不會有這麼特別的體驗。

首次吃咖啡棒，老闆說是在做麵糰時就加入咖啡汁液，再以烘烤的方式出爐，最後灑上混著咖啡粉的糖附著於表面，因此口感上的咖啡味蠻濃郁的，味道上也不致於太甜，酥脆的口感，很討喜我也就出手買了二包回家配咖啡。

來這裡咖啡可以任君免費品嚐，體驗這裡的美好， 喝到台東第一道曙光咖啡時，可能會感受到滿足和享受，同時也能感受到一份來自當地文化和風土的獨特氛圍和感受。

金土咖莊園除了喝免費的手沖咖啡之外，也有自家製作的掛耳咖啡、咖啡豆、咖啡酵素或是咖啡棒，覺得喜歡再買，推薦「咖啡棒」，當然我喝了之後也帶上一些手沖咖啡和手工咖啡酵素液回家，咖啡和發酵液的價格，要賣二千多塊並不便宜，體念種植的辛勞也就買了回來慢慢品嚐。

喝到台東第一道曙光咖啡時，會感到驚喜和興奮，這包咖啡的容量比一般的掛耳咖啡多些有10 公克，可以冲第二泡咖啡的香味還是很濃郁。

曙光咖啡以採用台東在地咖啡豆，再配合獨特的烘焙技術和精心調製的咖啡飲品，使得喝下第一口時，可能會感受到濃郁的咖啡香氣和豐富的口感，令人陶醉。

喝下第一口曙光咖啡，可能會感受到一股來自於台東的自然風情和文化氛圍，這種感覺或許來自於對當地環境、氛圍的認同和共鳴，也可能來自於曙光咖啡店所創造的獨特氛圍和體驗。