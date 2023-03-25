彰化／Skinny Cafe瘦子咖啡 意外遇上頗有層次肉桂捲

計畫是在Skinny cafe喝杯咖啡，奈何遇上肉桂捲；而且肉桂捲品質真好，這樣怎麼讓客人skinny！

下午從彰化搭車北返前，相中車站附近的Skinny Café 瘦子咖啡，理想的喝杯咖啡等火車。依循Google Map找到躲在大樓後方巷弄裡的Skinny Café，推門進入前有點忐忑：該不會只接受Skinny的客人吧？總歸鼓起勇氣進入後，空氣瀰漫著咖啡香還有肉桂香，果不其然黑板上寫明今天有北歐肉桂捲。胎胎才在小時糖完食兩款甜點與一個達克瓦茲，要不要再點肉桂捲？

其實大約只猶豫了兩秒鐘，隨即定調為與肉桂捲在彰化的命定相遇。在Skinny Café清爽舒適的空間裡，選了窗邊吧台座位，這裡的咖啡可以選擇淺焙 / 淺中 / 中焙 / 中深 / 深焙，加上繁多的咖啡豆選項，突然有種選項爆炸感。最後決定就是冰滴咖啡，聽說是兩款淺焙的非洲咖啡豆冰滴製成。選定後自行到櫃台結帳。

巷弄中的Skinny Café。

當日甜點選項。

選定咖啡後仍要挑選配方豆，頓時出現選擇爆炸感，最後決定冰滴咖啡。

這裡是清爽舒適感，有充裕的走道空間，洗手間也相當乾淨。

我的座位。

頗欣賞角落的裝飾小物。

冰滴咖啡130元，使用兩支淺焙單品豆滴製，今天是兩款非洲咖啡豆。入口果酸味兒鮮明。

肉桂捲90元，熱呼呼上桌，香氣非常到位。

肉桂捲的層次很好，肉桂味兒帶絲辣意，肉桂的愛人我非常滿意。尤其才剛剛吃完三款甜點後，慶幸沒錯過這裡的肉桂捲。

我在這裡喝咖啡時，其他客人以在地鄉親為大宗，後方兩位學生低聲討論數學，也有不少人帶著筆電認真工作。這裡的確是車站附近的優質咖啡店，下回到訪，想認真地選一下咖啡豆的，自然再遇上肉桂捲仍會點用。

Skinny Café瘦子咖啡

地址：彰化縣彰化市光復路143巷4號

電話：（04）723-2046