彰化／坐在日馥咖啡吧檯 看著咖啡師手沖咖啡過程是種樂趣

咖啡的本質雖然一樣，都叫做咖啡，但是因為來自不同產地、不同品種，表現出來的風味與精采度自是有差異性。每個學生來自不同家庭，自小接受不同家庭教育的薰陶，到了正規教育環境下，也就有了個別化差異的存在。

如果將學生比擬成，一顆顆長在樹上紅紅綠綠的咖啡豆，那麼教育從業人員，就像是尋豆師、烘豆師、咖啡師、杯測師等咖啡職人。擁有識豆、馴豆、品豆的專業技能力；教師也要有十八般武藝，不僅讓學生服服貼貼，還能在您的引導下，日益精進，成為一個對家庭、對社會，甚至對國家有所貢獻的良材！

近日，尋至田中一家知名咖啡館「日馥」，第一眼就愛上吧檯，檯面寬闊、明亮潔淨、杯具器皿都很有質感，坐在吧檯看著咖啡師手沖咖啡過程，是一種樂趣。只見老闆熟稔的操作，快速完成沖泡咖啡的前置作業，一邊沖著水，一邊用手對著杯面小搧幾下，再靠近聞一聞，這動作重複三次後，老闆倒一小口試喝，滿意了再呈給顧客。

我問老闆，他的搧風動作是想聞出什麼來？他回答：「苦味」，當風飄來咖啡的苦味，就是臻至完美的萃取。再問：「苦味是可以用聞的嗎？」答案是肯定的！他說：「這需要經驗與用心感受，因為不同豆子，其適合的水溫、沖泡方法有所不同，加上豆子的採收與運送、豆子是日曬或水洗處理，都會造成品嘗的差異度，若加上烘焙度與當下的氣溫，更是影響沖泡品質的變數。

一邊品嘗波爾莎莊園的薇薇特南果，一邊欣賞老闆認真地為下一組客人服務，以及顧客們享受極品的心滿意足。不禁聯想：「一杯送到顧客手中的好喝咖啡，是經過很多商業模式，與專業能力人士的協力合作；教育何嘗不是如此，必須家庭、社會、學校多方的心力奉獻，才能培育出一個符合群居生活規範的好孩子。」

尋豆師：堪稱咖啡界的星探；教師就像伯樂

咖啡農用心種植出來的咖啡豆，如果不是藉由尋豆師翻山越嶺找到它，並推廣給世界各地的生豆商，那麼成千上萬粒的咖啡豆，也有可能在產季過後，成為無人問津的綠肥！選擇正確與符合需求的咖啡豆，是尋豆師最重要的責任。

正如一名稱職的教師，應該會有擬訂個別化差異教育計劃的能力，與執行的決心，針對不同特質、不同家庭背景的學生，給予不盡相同的教學方案。猶如伯樂之識馬能力，加上打造出璞玉般的信心。

烘豆師：必須忍受悶熱和寂寞；教師班經的張弛有度，有如烘豆師對於火侯的掌控

一批被尋豆師相中的咖啡豆，還不算是成品，需要透過烘豆師忍受悶熱和寂寞，為它找到最適合的烘焙條件！而這樣的烘豆功力，需要透過長時間的學習、吃苦耐勞，才能做出好豆子來。

一個教師除了以自己的專業能力，進行班級經營與教學，並不代表就是成功的教師，需要累積教學經驗，面對各類家長、各類學生，需要耐著性子，慢慢磨合，唯有甘之如飴、享受著這份工作，才能日漸看到教學成效的！

咖啡師：像是一位帶領你的味蕾，享受一場美妙旅行的導覽者；而教師是學生人生旅途的領航員

不同咖啡豆有差異的特性，從樹上採摘下來後，一路從需要水洗或日曬；須以多少刻度去研磨；沖泡的時間與水溫調整；配合多少水量最適切；表現出來的色澤、香度、層次、口感、回甘等等，咖啡師無不一一去學習相關知識、一一去掌握過程技巧，才能提供一杯最好狀態的咖啡，令客人透過好喝、有誠意的咖啡，找到自己專屬的療癒系味道。

教師之於孩子，有如咖啡師之於咖啡豆，咖啡師最大的工作，就是賦予咖啡擁有能與顧客貼近的「語言」與「溫度」；身為教師也要能針對每個學生，運用不同的教學策略，實施適性化教育與個別化教育，知其心性、因勢利導、循循善誘以竟其功，便是一名教師對學生負起的最大責任。

杯測師：咖啡職人共同的語言；教師是教育政策、教育理論、學生、家長間的橋樑

「杯測」是用於咖啡分級的方法，也是讓尋豆師、烘豆師、咖啡師們溝通語言一致的方式。杯測師除了評鑑來自世界各地的咖啡豆，還要分析咖啡的不同屬性，為的就是把美好的咖啡帶給大家。由於杯測師評鑑的結果，可能影響果農或咖啡商後續決策與生計，因此，給予誠實客觀的評鑑標準，是咖啡杯測師重要的工作。

教師的責任和杯測師頗有相似之處，有如學生在您手上的成就表現，可能關係到父母的期待、也可能會與升學有關、更可能是學生一輩子的回憶；身為教師除了能客觀評鑑學生學習成效，還要時時檢視自己的教學效益，不辜負身為人師職責。

「證照」只是一張證明你已有相關基本能力的紙，在資訊透明的時代，有證照的人，不一定比沒有證照的人厲害，最重要的還是豐富積累的實戰經驗。因此，一個好老師的認定，不在於資深或資淺、不在於正式或代課；有心，用心，最重要！