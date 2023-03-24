彰化／店面低調小時糖 從咖啡到甜點皆令人激賞！

激賞！從咖啡到甜點。兩款甜點完食，認真考慮點第三款。

在彰化漫步的下午，想找處下午茶，考慮步行可達的位置，選定離彰化扇形車庫不遠的小時糖。轉入彰化裕民街，氣氛靜謐，感覺是午睡中的住宅區，小時糖店面低調，要依循地址號碼才能找到，實際上我也路過又折回才進入小時糖。

我喜歡小時糖店裡的氛圍，布置疏落而不寡淡，大木框多處留白，停著幾只貓頭鷹，另一側的牆壁倒映枯枝輪廓。甜點櫃裡的甜點均是主廚當日現做，內用桌數不多，預約的外帶絡繹不絕。本想試試這裡的西西里咖啡，可原料不足，於是點了手沖單品咖啡（冰），彰化烘豆師嚴選精品咖啡豆，今天有衣索比亞或宏都拉斯的選項，我選擇宏都拉斯。

一喝咖啡咖啡馬上開心，香氣真好。甜點選了兩款：夏夜與聖多諾黑。主廚美感獨具，甜點元素滋味平衡，整體而言氣質清新，品質不輸台北名店。於是這個下午因為小時糖而格外美好。

進入小時糖，相當喜愛這裡的氛圍。

大木框留白多處，疏落著可愛的貓頭鷹。

我的座位欣賞著枯枝剪影。

我的下午茶是單品手沖冰咖啡與兩款甜點。

彰化烘豆師精選的宏都拉斯咖啡豆，香氣足而溫潤，相當美好的一杯咖啡。120元。

夏夜170元。組成元素是紅烏龍慕斯、熱帶水果奶醬、達克瓦滋、百香果汁凍、巧克力餅乾。

各元素在口中交織出和諧美味，百香果汁凍的顆粒口感與微酸，令這甜點更有記憶點。

聖多諾黑170元，聖多諾黑（Saint-Honoré）是知名法國甜點，基本由由千層酥皮（feuilletage / pâte feuilletée）、焦糖泡芙（choux caramelisés）、甜點奶餡（crème pâtissière）與香緹鮮奶油（crème Chantilly）堆疊組成。小時糖詮釋的聖諾多黑，元素是千層派皮，覆盆子泡芙，卡士達，草莓果醬，與黑醋栗；千層酥皮與泡芙的質感極優，焦糖風味的極酥脆，是我近年來遇上最欣賞的聖諾多黑。

完食兩款甜點後，認真考慮點第三款，正猶豫時，主廚端出正在研發的抹茶達克瓦茲請我嚐嚐。

小時糖的達克瓦茲，質感帶點彈脆。 好品質的抹茶中間隱著柑橘元素，主廚擅長平衡滋味，融合出清新的甜點。

小時糖是本回拜訪彰化的甜點驚喜！相當喜愛主廚端出的甜點，再到彰化的下午茶，仍想拜訪小時糖。

小時糖

地址：彰化縣彰化市裕民街12號

電話：（04）728-8337