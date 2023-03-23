彰化／阿三肉圓外皮脆Q口感好 辣醬溫和相當增味

是目前在彰化遇上，最欣賞的肉圓。

上回在彰化，排隊內用北門口肉圓，不只一位朋友建議該嚐嚐阿三肉圓。尤其北門口肉圓的鄰居陳姐姐表示：北門口是第一代阿公開的，早已由二代兒子繼承招牌，二代的姐妹開了阿三，現在阿三老闆已經算是北門口的第三代，北門口家族開枝散葉，只要是脆皮系，圍繞在彰化車站，現在一共有4家店喔！

胎胎到彰化應援熱血排球，將阿三肉圓列入拜訪名單，從彰師大步行至彰化肉圓不到兩公里，抵達附近時約莫下午一點，周間下午這時段，應該不用排隊吧？事實上馬上看到排隊人龍，觀察了排隊狀況，內用一長排，外帶一長排，還陸續有人加入隊伍，馬上跟對妹妹們驚嘆彰化肉圓奇景，這樣我要加入隊伍嗎？當然是拚了。

實際上阿三肉圓的處理人龍頗有效率，我大約等了一刻鐘便能入座。等候期間正好觀察阿三肉圓，阿三肉圓有款限量大肉圓，裡面有北海道干貝，當日已售罄。店面一邊正用瓷碗蒸煮肉圓，一位老先生俐落地將蒸好的肉圓脫模，一盤盤肉圓在架上風乾。

店面另一邊則是油炸肉圓，蒸煮過的肉圓經高溫油炸後明顯膨脹，圓滾滾的煞是可愛。輪到我點餐，選了肉圓與龍骨髓湯，服務人員請我在牆邊吧台位置就座。肉圓50元，龍骨髓湯50元，共計100元。入座前先付款，用餐後自行回收餐具餐盤。

周間下午拜訪阿三肉圓。

加入排隊人龍，阿三處理來客的邏輯很好，是真熱門真排隊，不是營造排隊假象。

江湖傳說的阿三豪華肉圓，當日已售罄。還好我個人期待一般肉圓。

隊伍的右方，一位老先生不住手的將蒸煮好的肉圓脫模。

蒸煮好的肉圓在正前方風乾。

左方則是油炸餐檯。

一顆顆肉圓膨脹的圓滾滾。

阿三肉圓的內用環境，比北門口肉圓優質許多。

我點了肉圓與龍骨髓湯。

阿三肉圓的外皮脆Q，口感比北門口肉圓更好，內餡使用台灣現宰溫體豬後腿肉，呈現肉塊的狀況。我欣賞阿三肉圓的內餡多於阿璋肉圓。辣醬溫和，相當增味。

阿三肉圓內餡有四分之一顆蛋。

阿三肉圓的龍骨髓湯，一樣是龍骨髓與雞蛋的組合，是很純粹的滋味。

這裡的龍骨髓湯是龍骨髓直上，食材本身也是新鮮的，但就整體滋味與賣相，我個人偏愛阿璋肉圓的龍骨髓湯。另一位朋友建議胎胎下回點苦瓜湯，她表示：苦瓜湯中間的肉有攪小魚干跟豆鼓味道好。

肉圓與湯完食。

我確定自己欣賞阿三肉圓，即使要排隊也心甘情願。北門口肉圓也不錯，但內用環境頗使人卻步，阿璋肉圓則以龍骨髓湯得我歡心。

阿三肉圓

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：（04）724-0095