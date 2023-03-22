彰化／相當美味的記憶點！彰化素食豆皮頗有層次令人驚豔

在早餐紛紛端上爌肉飯與肉圓的彰化，胎胎竟選擇吃素食，絕對是精神導師說這裡的菜包可口。實際上還真好吃！

若非胎胎界精神導師提起，胎胎是沒有機會進入彰化素食的。首先胎胎不是吃素的，再以地點而言，斜對面是阿璋肉圓，拐個彎有貓鼠麵，再走一小段路可以到泉爌肉飯，趕早衝彰化的早餐有著麼多知名選項，如何看得到彰化素食？

因著對精神導師的信心，我還是走向彰化素食，地方乾淨，但東西紛亂堆積，餐桌上僅有免洗餐具，一位大姊抱怨另一位大姊碗筷沒洗好……，繼續由對精神導師的景仰支撐著，點了乾麵與什錦湯。乾麵一入口頗喜愛，素乾麵吃來一點都不寡淡，什錦湯相當大碗，餐台上猶如關東煮的方格燉煮的食材吸飽湯汁，其中以豆包最令我驚艷！

頗有層次的豆皮包裹著筍塊與什錦蔬菜，筍塊爽脆中帶著微甘，相當美味。什錦湯真的很大碗，於是我僅吃完配料沒有喝完熱湯。彰化素食是相當美味的記憶點，下回我想點乾麵加豆包，如此份量應該會剛剛好。

又一日趕早衝彰化的早餐，選擇彰化素食。

本想點菜圓，大姊說人手不足，今天沒有菜圓。我考慮著精神導師說的好吃菜包湯到底是哪個？最後決定點什錦湯，如此一定不會錯過。

這裡是免洗餐具，用餐後自行將使用的衛生紙與餐具丟進垃圾桶。

乾麵35元，什錦湯50元。

乾麵一點都不寡淡，有滋有味，麵條狀況頗優。

什錦湯份量頗大，裡面有豆包豆腐豆皮豆雞。

豆雞吸飽湯汁。

豆腐。

令人驚豔的豆包，豆皮頗有層次。

豆包裡的主角是筍丁，還有部分香菇丁等點綴。

當天製作的豆包相當美味。

彰化素食的豆包手工製作，除了內用，也可以外帶。實際上當天回家時我也真的外帶了，一人限購五個。

彰化素食

地址：彰化縣彰化市長安街117號

電話：（04）723-6427