研海庄的那一天．新城照相館。來碗純天然豆花

離開了放鬆自在的民宿，我們直接前往昨天傍晚向隅的新城老街，午餐時間到了。

黑嘉莉得知知名的檸檬汁品牌「佳興」就在老街上，覺得應該要去買一杯才算有來過，當我們來到老街，卻給「佳興冰菓店」前的排隊人潮驚到，明明是假日第一天還沒到正午時刻，怎麼就那麼多人在這裡排隊了？難道「佳興冰菓店」除了檸檬汁必喝、連小吃飯菜也很有名氣？

我問這樣還要去排隊嗎？黑嘉莉搖搖頭，說她一點也不想去排，而且現在天氣放晴、氣溫回升，排到應該已經熱得沒食慾了，不過，我們還是可以下車走走看看吧？

原來黑嘉莉是想外帶一杯檸檬汁，如果是這樣就沒問題，於是我們在附近巷弄邊找了停車位，走到老街感受一下舊市區的風情。

可是哪有什麼風情，熱加上人多，我們一點也沒想在「佳興冰菓店」前多逗留，這時，黑嘉莉發現僅僅一店之隔、旁邊掛著「純天然豆花店」暖簾的老房子卻沒啥人，她回頭拉著我往老房子走去，這裡應該有什麼哦。

老房子其實是「新城照相館」的建築，想當然耳，照相館如今已經沒有提供相關服務了，留下來的是建築外觀與內部的過往模樣，右側是照相館以往給客人拍照的場景、左側則是豆花店。

走進店裡，原來已經滿座。

所謂滿座其實也就三五個位子，我們看到一位婦人在靠近櫃檯的地方與正在吃豆花的客人講話，霎時以為那是老闆娘，黑嘉莉開口詢問後，婦人趕緊揮手搖頭說她只是從板橋來吃豆花的客人，真正的老闆娘在後面，頓時店內哄堂大笑。

我們點了一碗豆花，不過黑嘉莉的焦點並不在豆花上，店裡許許多多在地農特產品早已吸引了她的目光，當我坐在小桌前盯著面前的豆花時，她正跟老闆娘與板橋婦人聊得起勁，我受不了豆花的誘惑，搶先吃了幾口，果然像店家說的樸實。

豆花是很普通的點心，「新城照相館」豆花店主打從無到有的全程自製豆花，每一碗端上來的豆花都需要四個月的時間產製，吃快的人恐怕感受不到店家的用心，所以我一口一口慢慢吃；老闆娘與板橋婦人發現黑嘉莉還沒吃豆花，趕緊催她先吃再說，她才發現豆花已經上桌了。

豈止上桌，若我沒忍住，這碗早就吃完囉。

趁黑嘉莉吃豆花時，我到隔壁的「新城照相館」看看，部分遊客或隔壁排隊的客人會特意進來看看照相館以前的模樣，像電影裡看到的舊式拍照場景那樣，只是沒辦法體驗、只能用照片留念。

新城照相館

老房子獨有的情懷，需要時間與眼力細細感受。

新城照相館

吃完豆花，黑嘉莉看了看照相館，還跟豆花店訂購了六十石山的油菊宅配，另外又買了在地限定的柚香乖乖，然後又去旁邊買了杯檸檬汁，可謂收穫滿滿。

新城照相館

我問她會餓嗎？她說不會，我點點頭，那就該走我的行程囉！