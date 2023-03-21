台北／蘭亭 割烹和牛料理專門店 料理方式多變賦予和牛不同風情

在蘭亭和牛割烹一起喝春酒，不同部位的和牛肉，或炙燒或蒸煮或香炸，搭配食材賦予個性滋味，於是在和牛的花團錦簇佳餚中，小威格外醇香。

這是農曆新年與朋友的首次相聚，春酒約在蘭亭割烹。桌上先展示午餐主角：日本熊本和牛，肋眼／五花／牛小排／翼板肉／上蓋肉將各自演繹不同風情。

於是輕炙和牛上蓋後堆疊生食級小白蝦點綴紫蘇花，海苔托著和牛小排與海膽，韓國大葉紫蘇裹住和牛翼板沾附薄麵糊油炸，桌上現烹的蒸騰和牛肋眼與和牛壽喜燒，無論是香甜原味或以鹹甘醬汁涮煮佐以蛋汁，在在賦予和牛不同風情。

除了和牛的花團錦簇色色生香，還有干貝、鮮鮑、氣泡酒裡的厚岸生蠔、真鯧雪泥櫻花鍋等菜色呈上。新年朋友各有好契機，或是緣份或是事業，春酒一起舉杯，感覺兔年一起幸運了。

與朋友兔年的第一場相聚是為春酒，約在蘭亭和牛割烹，看到桌上和牛展示秀，對今日餐點充滿期待。

和牛五花甚美。

午餐喝小威。

鮑魚與干貝。

氣泡酒與厚岸生蠔。

輕炙和牛上蓋，堆疊生食級小白蝦、與紫蘇花。

和牛翼板盛大葉，搭配刺蔥鹽之花。

和牛小排海膽卷。

烤蔬菜。

和牛蒸鍋準備登場。

服務人員以沙漏計時，確保熱氣蒸騰中的最佳熟度。

蒸騰和牛與蔬菜，和牛自是美味，墊在下方的蔬菜因著和牛的甘美而美味躍進。

服務人員細心以壽喜燒湯汁涮煮和牛。

蘭亭的壽喜燒湯汁鹹甘正好，比一般的壽喜燒輕淡細緻些，正好映襯和牛的甘美。一般我對和牛的印象是油花太豐美無法吃太多，可這一餐因為料理的方式多變，吃了這麼多款和牛覺得美味滿足。

真鯧雪泥櫻花鍋。

可先品嚐鯧魚。

再享用熱湯。

餐後水果。

甜點紅豆紫米湯。

蘭亭 割烹和牛料理專門店

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷32弄3號

電話：02-2701-5585

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康