台北／逛走萬華夜市嘗美食 艋舺龍山寺祈福賞燈會

年前妹子相約春節連假到萬華來個二天一夜的小旅行，走訪龍山寺以及逛走萬華夜市。

搭乘火車，轉乘捷運來到西門，這回終於近距離拍到西門紅樓，在市集裡見到許多文創商品，恐龍樂園的音樂盒團體讓Tang停下腳步。

在剝皮寮歷史街區停留片刻，和家人徒步往萬華區住宿地點前進。

在街上瞧見「北投紅茶」招牌，頓時不知是身在何處，接著就人手一杯茶飲在手，是說……，黑糖粉圓鮮奶好好喝哦！

見到旅店大廳牆面「艋舺在地輕旅遊地圖」上的介紹，Tang才發現這兒有著廣州街夜市、華西街夜市、艋舺夜市及梧州街夜市等美食商圈。

我們依著旅店周邊街道從廣州街出發，開始搜尋美食小吃。

「生炒鱔魚」、「鱔魚炒麵」各來一盤。

不去想熱量，「炸熱狗」來一份。

點了一盒清爽的「手工涼圓」。

圖文：Tang Tang生活札記

轉身見到兒子手上拎著一袋軟Q的「客家手作麻糬」。

圖文：Tang Tang生活札記

Tang的最愛，「炸甜芋」。

圖文：Tang Tang生活札記

肉質紮實的「烤山豬肉串」。

圖文：Tang Tang生活札記

鹹香的「烤魷魚」。

圖文：Tang Tang生活札記

沿路慢行來到龍山寺，閃爍燈海，多彩燈景讓夜空添加許多熱鬧氛圍。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

2023台灣燈會在台北，「龍飛鳳舞、祥耀艋舺」主燈份外醒目耀眼。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

我們進入「艋舺龍山寺」廣場。

圖文：Tang Tang生活札記

和遊客一同體驗「鑽燈腳」習俗，祈福祈求平安順遂。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

耳邊傳來輕柔日本歌曲旋律，是來自這位日本朋友的美妙嗓音。

圖文：Tang Tang生活札記

繼續走回艋舺夜市街道，現炸「東港旗魚輪」也帶了幾串在手。

圖文：Tang Tang生活札記

瞄到「飛碟燒」，Tang好奇著究竟是什麼小吃，然後就帶著巧克力麻糬跟奶油麻糬離開現場。

圖文：Tang Tang生活札記

鬆軟外皮的「飛碟燒」，有著豐富的內餡及軟彈的麻糬，Love it！

圖文：Tang Tang生活札記

傳統又有新意的「糖葫蘆」。

圖文：Tang Tang生活札記

妹子見到攤車上的廣告標語「好吃到吃手手」，於是買了紅豆「車輪餅」。

圖文：Tang Tang生活札記

在旅店房間裡，大夥兒放開心的吃著各家攤車的小點心，以及各式果汁飲品，等到想起現炸「雙胞胎」時，已過了最佳賞味時間，這冷卻後的雙胞胎炸物外皮真是堅持的強韌啊！

圖文：Tang Tang生活札記

挑戰完雙胞胎炸物後，來一串搭配醬汁更好吃的「碳烤臭豆腐」。

圖文：Tang Tang生活札記

嗯，來一張萬華觀光夜市牌樓到此一遊記錄，美食一直是Tang出遊的重點。

圖文：Tang Tang生活札記

萬華艋舺夜市

地址：台北市萬華區廣州街、梧州街、西昌街一帶

艋舺龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號