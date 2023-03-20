台北／逛走萬華夜市嘗美食 艋舺龍山寺祈福賞燈會

年前妹子相約春節連假到萬華來個二天一夜的小旅行，走訪龍山寺以及逛走萬華夜市。
搭乘火車，轉乘捷運來到西門，這回終於近距離拍到西門紅樓，在市集裡見到許多文創商品，恐龍樂園的音樂盒團體讓Tang停下腳步。
在剝皮寮歷史街區停留片刻，和家人徒步往萬華區住宿地點前進。
在街上瞧見「北投紅茶」招牌，頓時不知是身在何處，接著就人手一杯茶飲在手，是說……，黑糖粉圓鮮奶好好喝哦！
見到旅店大廳牆面「艋舺在地輕旅遊地圖」上的介紹，Tang才發現這兒有著廣州街夜市、華西街夜市、艋舺夜市及梧州街夜市等美食商圈。
我們依著旅店周邊街道從廣州街出發，開始搜尋美食小吃。
「生炒鱔魚」、「鱔魚炒麵」各來一盤。
不去想熱量，「炸熱狗」來一份。
點了一盒清爽的「手工涼圓」。
轉身見到兒子手上拎著一袋軟Q的「客家手作麻糬」。
Tang的最愛，「炸甜芋」。
肉質紮實的「烤山豬肉串」。
鹹香的「烤魷魚」。
沿路慢行來到龍山寺，閃爍燈海，多彩燈景讓夜空添加許多熱鬧氛圍。
2023台灣燈會在台北，「龍飛鳳舞、祥耀艋舺」主燈份外醒目耀眼。
我們進入「艋舺龍山寺」廣場。
和遊客一同體驗「鑽燈腳」習俗，祈福祈求平安順遂。
耳邊傳來輕柔日本歌曲旋律，是來自這位日本朋友的美妙嗓音。
繼續走回艋舺夜市街道，現炸「東港旗魚輪」也帶了幾串在手。
瞄到「飛碟燒」，Tang好奇著究竟是什麼小吃，然後就帶著巧克力麻糬跟奶油麻糬離開現場。
鬆軟外皮的「飛碟燒」，有著豐富的內餡及軟彈的麻糬，Love it！
傳統又有新意的「糖葫蘆」。
妹子見到攤車上的廣告標語「好吃到吃手手」，於是買了紅豆「車輪餅」。
在旅店房間裡，大夥兒放開心的吃著各家攤車的小點心，以及各式果汁飲品，等到想起現炸「雙胞胎」時，已過了最佳賞味時間，這冷卻後的雙胞胎炸物外皮真是堅持的強韌啊！
挑戰完雙胞胎炸物後，來一串搭配醬汁更好吃的「碳烤臭豆腐」。
嗯，來一張萬華觀光夜市牌樓到此一遊記錄，美食一直是Tang出遊的重點。
萬華艋舺夜市
地址：台北市萬華區廣州街、梧州街、西昌街一帶
艋舺龍山寺
地址：台北市萬華區廣州街211號