彰化／百年老店貓鼠麵湯頭鮮美 大叔賣泡芙嚐清新自然感甜點

在彰化街頭的下午，享受一個閃電泡芙。

清早前往彰化應援高中熱血排球，早上賽程結束，感覺自己昨天施打的疫苗漸漸發揮威力，先將回程改作較早的班次，還有些空檔，也許吃碗熱湯麵。記得朋友提起過彰化貓鼠麵，位置也在阿璋肉圓附近。彰化貓鼠麵從民國十年開始營業，以時間來看的確是百年老店。

貓鼠麵這名字是因為第一代老闆，他與兒子生肖皆屬鼠，老闆身形瘦小動作敏捷，熟客稱呼他為老鼠仔，閩南語發音為「貓鼠」，是以店名作為貓鼠麵。順利找到貓鼠麵，店裡約莫七成滿，最知名的選項是貓鼠三寶麵，湯麵裡有香菇貢丸、燕丸與雞捲；我個人不太喜歡雞捲，因此點了貓鼠雙寶麵，湯麵加了一顆香菇貢丸與一顆燕丸，要價55元。

丸類表現還不錯，麵條頗優，湯底有股清甜感，用餐完後也不會口乾舌燥，後來聽說這湯頭裡是「山珍海味」，以豬後腿肉加上扁魚、蛤蜊一起熬煮，因此湯頭鮮美。我覺得貓鼠麵不是驚天動地的山珍海味，若想吃碗品質不錯的熱湯麵，這裡倒不失為好去處。

找到阿璋肉圓附近的貓鼠麵。

大約是一般小吃麵店的價位。

桌邊有餐具與調味料，用餐環境寬敞舒適。

貓鼠雙寶麵，熱湯麵尚有一顆香菇貢丸與一顆燕丸。

麵體表現不錯，湯底清甜。

從阿璋肉圓走往貓鼠麵的途中，便會看到大叔賣泡芙，是個街邊可愛小店的氣質，可人家有名人加持也有電視媒體採訪。大叔賣泡芙約莫中午營業，看店主當天動作是否俐落，請客人一出一進購買泡芙，沒有內用僅有外帶，店門口有座椅，我想坐在外面吃泡芙也是可行的。

當天我遇到的選項均是閃電泡芙，口味有原味／草莓／巧克力。泡芙買四個可用盒裝，我買了八個，打算一盒提回家，一盒送到龍蘭家。大叔賣泡芙的泡芙餅皮是當日現烤，泡芙餡的甜意不重，整體是清新自然之感。

大叔賣泡芙距離貓鼠麵不遠。

建議客人一出一進。

店內不大，一半空間以上的空間是廚房及櫃檯。

今天的選項均是閃電泡芙。

泡芙一個60元，我買了八個，分兩盒裝。

隨即在彰化街頭享用閃電泡芙，是清新自然感的泡芙。

貓鼠麵

地址：彰化縣彰化市陳稜路223號

電話：（04）726-8376

大叔賣泡芙

地址：彰化縣彰化市陳稜路215號

電話：（04）722-5788