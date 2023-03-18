彰化／隱身古早巷弄裡的年輕味 啜飲咖啡順逛周邊人文風情

「清泉咖啡」店址在鹿港宮後巷，正如標題所寫古早與年輕的對照；原本看到店名，頗有中式名字與西式商品格格不入的感覺，探詢後得知，清泉是店主阿公的名字，而清澈的泉水，更是沖泡咖啡的良液，所以自是有一番深意在其中！

想要在自己的生活圈，找家愛常去的咖啡館，除了咖啡要對味、環境的適味性也很重要。對了自己的味兒，就成主顧；氛圍對了，咖啡館就會如自己家裡客廳般的自在！「清泉咖啡」對鹿港在地人而言，是個不錯的選擇！

到了外地想找家解渴或悠閒坐坐的歇腳點，對於咖啡館所求，無非是希望附近有些附加價值的加分點；比如美食、古蹟、建築、展場、宗教、便利性、有無提供WiFi等等。那麼「清泉咖啡」對蒞臨鹿港的遊客而言，也是個不錯的選擇！

您，可以專程只為了喝咖啡而來清泉

進入清泉，吸睛的吧檯、吸睛的擺設，讓我迫不及待地觀賞起來，完全忘了是來喝咖啡，而不是來看展覽的！

很愛這種寬敞的吧台，可就近欣賞咖啡師的「沖技」，又不會有太大的近距離壓迫感。

整個空間不算大，卻處處充滿柔和燈光的巧思，將擺飾意境襯托的非凡；也將喝咖啡人的心，映襯的暖暖的。

我真喜歡這一組擺設。古樸的茶具組，倒映在明亮的桌面，不得不讚嘆這燈光，有如畫師般的揮灑自如！

看到這組擺設，驟然，眼前浮現「非常律師禹英禑」劇中的鯨魚。

您，也可以逛完了預設的景點後，來到清泉

來鹿港一遊的目的，大家不盡相同；但鹿港通常不會讓遊客失望或敗興而歸。民俗小吃、打卡景點、古蹟建築、民俗風情、藝師展技……就連年輕一輩，所追逐的各式連鎖店、美食、咖啡、夜吧，無不在歲月更迭中，一一的在鹿港古鎮萌芽！

這是一台古老的收銀機，不過更令我好奇的是，上頭又出現了一隻鯨魚。

您，還可以慕名前來清泉，品嘗咖啡之後，順道逛逛周邊人文風情

清泉咖啡位在宮後巷，屬於天后宮商圈範圍，所以可以選擇的點也就不少。或者可以造訪附近一座臨水宮，相傳建廟於乾隆19年，主祀臨水夫人陳靖姑，是道教閭山派的重要女神，也有人敬稱其為能庇佑產婦與幼兒的「安產之神」。

您，更可以在鹿港住上一宿，行程的規劃就變得多姿多彩

清泉咖啡的隔壁是一家合法民宿：鹿港‧遇見1952。民宿前身建於西元1952年，是以命名。

這幢走過一甲子歲月的老房子，結合鹿港民宿包棟、小鎮旅遊、文史導覽、解說等服務，期盼藉此讓遊客深入了解鹿港的歷史與人文內涵底蘊，體驗全然不同的精緻旅遊。

因民宿採取包棟方式經營，所以想留宿此處，最好要先電話預訂與確認。

走筆至此，好好品嘗一下我點的花神。

香蕉點的是清泉拿鐵。

因為是下午茶，所以只點了檸檬塔與乳酪品嘗，二者都非常夠味，令人欣喜。

清泉歡迎您，鹿港歡迎您！

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記

簡附資訊：

清泉咖啡

店址：彰化縣鹿港鎮順興里宮後巷45號

Fb：https://www.facebook.com/Chingchuankaffa

鹿港臨水宮

宮址：彰化縣鹿港鎮順興里宮後巷36-1號

Fb：https://www.facebook.com/SannaiFuren

鹿港‧遇見1952

住址：彰化縣鹿港鎮順興里宮後巷50號

Fb：https://www.facebook.com/lukang1952