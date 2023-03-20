台中／兆兆茶苑喝杯純粹的好茶 享放鬆愉快午後時光

朋友是什麼呢？嗯，就是去過一家店，覺得你會喜歡，就記下之後要帶著你去……。我很開心，自己有這樣的朋友；在地的朋友，帶著自己去「 兆兆茶苑」，感受了台中人的喝茶方式，就是這麼生活與自然。

兆兆茶苑（zhao zhao tea）

網站：https://www.zhaozhaotea.com/

電話：0423011222

地址：403台中市西區向上路一段79巷66弄22號

營業時間：12:00–18:00

店休日：星期日

其實「兆兆茶苑」正是自已幾次台中散步旅行的遺珠之憾，原本以為這只是間「網美店」，但這趟台中小旅行，我……錯了；這怎麼會只是間網美店呢？這……明明是家厲害的茶店呀！！

且純粹喝茶，少了些複雜的程序、理論……。這回到了自己小時候，在廟宇旁大樹下跟著老人家們喝茶，聊天的午後時光。

說真的，這感覺已經是恍如隔世了，小時後的自己，應該就是這樣接觸了台灣的喝茶文化，是文化，更是生活。

兆兆茶苑一樓製茶空間與茶席（照片取自兆兆茶苑網頁）。

沒有一堆規矩，就是接地氣的生活感，茶，是每天喝的，且是一群人一起喝，在喝茶時，彼此聊天，交流，生活圈的建立，人與人間的熟悉感就是從一杯茶開始，停留時間越久，隨著人們的來來往往，就這麼架起了無形的人際網，也聽到大家的生活日常瑣事，甚至一些八卦……等，喝茶，就是這麼簡單的一件小事，生活中的日常……。

朋友說，這就台中人喝茶的方式。

來到「兆兆茶苑」推開門的那一刻，我看到了這個空間，心中早已雀躍了起來；沒錯，這……完全是我的菜，其實，心中早已尖叫了無數處，這也太……對味了吧？！

空間的設計，引入的光線與景緻，推開門後，有種進入到了另一個世界，甚至另一個國度的感覺；但在別人推開另一扇門，近來後，世界又有所不同了。

如：店老闆們的親戚入過，拿著剛買的甜點來分享，話家常的模樣，這空間，瞬間像是回到了小時候房子前的庭院，親朋好友寒暄。還有老闆知道的客人，減肥瘦了很多……。聊著吃了兩個月的雞胸肉，交流一些減肥……等，空間瞬間變成了資訊交換站……。

還有很多故事與那日了閒聊，真是讓我太喜歡這裡了，老闆，帥氣看似冷酷的外表，其實人熱情且幽默極了，好久，沒遇到冷面笑將型的新朋友了。

嗯，店主是品牌，是一間店的靈魂，我想「兆兆茶苑」就是如此。

兆兆茶苑二樓前面空間（照片取自兆兆茶苑網頁）。

「兆兆茶苑」對我來說原本以為是一間儀式感十足，且規定很多的茶店，但在吧檯看著老闆準備茶的模樣，不禁讓我疑惑起來，沒有看到秤、溫度計、計時器、沙漏……等，這類數字規範的器具，一切都是憑著感覺與經驗，說真的，這與我看著空間簡約中的細節，也有些衝突感。

兆兆茶苑二樓後面空間（照片取自兆兆茶苑網頁）。

有點日式風格的設計，這空間感覺是充滿儀式感與規矩的……。朋友說，她問過老闆泡茶的秘訣，老闆只輕描淡寫的說：「用熱水沖就可以……。」啊～～這……很開玩笑的感覺，我想這還真是最純粹與基本的答案吧？！

茶單上，簡單描述著茶的風味，但在端上來的時候，老闆並未多說什麼；嗯，臉上表情似乎就是「喝茶，別囉唆……。」

不難想像老闆對自己茶的自信，原來，店內的茶全都是老闆自己烘培的，一樓內側的空間，擺放著製茶的用具，並不僅只是展示用的，老闆也是在這裡手工做茶，不定期表演呦。

（笑，老闆是真的做茶，不是為了表演哦！！）

這裡的空間設計相信來過的朋友都會眼睛為之一亮，看似簡單的模樣，但卻把老房子的精神給傳遞出來，保留老房子的磚牆，再加上一些設計，讓不同區域有著不同的感覺；加中間天井與前、後光線的導入，空間內有著禪意與時段感，很多細節，都等著有緣人來感受；我想，就跟這裡的茶一樣！

今天會來到「兆兆茶苑」除了是朋友說我一定會喜歡外，其實是國立美術館最近與附近的店家有無牆美術館的合作，將館內的展品出借到合適的店家。

讓大家在欣賞藝術不需要拘泥在美術館內，能在平時生活出沒的場所中，就能接觸藝術，如果喜歡有興趣的話，也能去國美館看展。

金昱慈〈食粿，團圓做伙〉照片翻拍自國美館網站。

說真的，我挺羨慕台中人的，國美館很棒，且還常會有免費的展覽與一些特展，這也跟我平時去世界旅行時，走進入美術館，就是一種生活日常，而在餐廳的牆面上，也能看到一些厲害的作品。

廖佳怡〈玉兔迎春〉

今日在「兆兆茶苑」二樓的牆面上，能瞧見國立美術館「兔野仙蹤—兔年年畫特展」的三幅作品，金昱慈〈食粿，團圓做伙〉、廖佳怡〈玉兔迎春〉、陳玟潔〈撈金撈到兔〉。

版畫，原來也能這麼年輕與繽紛，與「兆兆茶苑」簡約色彩的空間，挺搭的；嗯，在這裡喝茶，看作品，也太……幸福嚕……。這次作品也很特別，掃描 QR Code後可以看到作品介紹外，外還能有ＡＲ互動，可以看到生動又活潑的兔兔版畫，讓你的ＩＧ限動變得好有趣哦！！！

陳玟潔〈撈金撈到兔〉照片翻拍自國美館網站。

對了，為何我沒有特別提到「兆兆茶苑」的茶呢？哈哈哈，我真心覺得，來喝過，你就知道了；那天，我點了一般來說我第一次去喝茶必點的「金萱」，老闆在我面前沖泡時，我已經聞到香氣，當茶水遞到面前時，真是太香了，且已經聞得到金萱中最具特色的奶香氣，入口時，那奶香氣還能在口中徘徊許久，天呀！有奶茶入口的奶香味，但這明明是茶，一杯清茶。

果然，老闆自信是有原因的，這金萱，真的很厲害呀！！我……眼睛為之一亮了，完全不需要任何說明，只要喝了，你就能知道。

搭配的茶點也是意外的好吃，不搶味；這小小的茶盤中，我好……驚喜呀！！

後來問了老闆後得知，原來今日喝的金萱是來自阿里山……。啊，其實對我身為消費者的我，來自哪裡並非最重要的，重要的是好喝與對味，這……太喜歡嚕！

朋友點的是貴妃烏龍，也是很不錯，但我今天已經被金萱給驚艷到，所以只記得金萱的味道嚕（笑）！

這間位於審計新村附近的台灣茶專賣店「兆兆茶苑」真是太對味了，好喜歡……。嗯，店內位置不多，還是建議朋友們要先訂位哦！店內真的很好拍，很網美；喝茶也是儀式感十足呀！

光看到牆壁上京都百年名店開化堂的大茶罐，我想，不難理解老闆細膩挑選茶具的心；嗯，只是他很低調的，沒有特別介紹器皿、茶具，真的是讓喝茶回到「純粹」本身。很棒的午後時光，喝茶喝到我都不想走了。

................................................................吃喝玩樂，沒有終點

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