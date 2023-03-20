藍皮解憂環島2日遊 3－原味海產粥正義店

大夥兒都上車了，中巴緩緩駛離高鐵左營站，第一個行程是去吃午餐。

我的第一印象，郭哥在咱們這夥人當中是個被大家推舉為組頭（？）卻又被虧成笑匠（？）的重要人物，今天午餐就是郭哥力薦才有的好料；中巴在高雄市區穿梭，車上多數人都不曉得車往哪裡開，郭哥沿途講起當年他在高雄的事蹟，大家聽得津津有味。

本以為第一個停車點會是午餐餐廳，沒想到郭哥沒打算那樣開始這趟旅程，第一個停車的地點是「濃厚舖青草茶」，這也是郭哥大力推薦的店家，他說炎熱的高雄只有這一味能立刻消火，而且郭哥請客！

大夥兒一聽郭哥請客，歡聲雷動。

拿著退火的青草茶，每個人都喜孜孜地讓中巴載我們前往午餐地點－－「原味海產粥」正義店。

高雄的海產粥向來是有名的，這間店除了跟郭哥有些關係，更重要的是餐點實在、味道鮮美，雖然我不太吃海鮮，但黑嘉莉說她在訂餐的時候已經幫我訂了非海鮮的餐點，這也讓她有點意外，沒想到主打海產粥的店家居然還有打拋豬可以吃？

在海產粥店吃打拋豬？我嘴角有點失守。

訂餐？是的、訂餐，這趟旅行的特色就是一切按照計畫走，包括用餐。

玉晴是一位相當細心且全面關照的好朋友，當初訂車票、訂住宿，甚至訂餐點，這些一般旅行容易煩人的瑣事她都安排得服服貼貼，我蠻驚訝的，因為連吃飯都能先訂好餐，可見這趟車的時間掌握多麼精準。

由於這趟旅行我完全不用動腦，黑嘉莉也早安排好各種本來是我會去處理的事情，大夥兒入席後餐點陸續上桌，我也慢慢等著我的打拋豬。這種在旁邊納涼的感覺還真不習慣，卻也感覺到可以單純享受與感受一趟旅行是多麼愉悅的事。

海產粥

黑嘉莉點了海產粥，她說，來到高雄當然要吃海產粥、來到主打海產粥的店當然要吃海產粥，眼前這份海產粥確實顛覆了她對這道料理的印象，比起六合夜市的街頭鑊氣，「原味海產粥」的海產粥相當清甜，而且完全吃得到食材的新鮮，黑嘉莉立馬要我記下這間店的地址，以後自己開車來高雄都要來吃吃。

我喝了一口粥湯，確實鮮味不凡。

在海產粥店吃的打拋豬飯

我的打拋豬壓軸登場，老實說，第一眼的外觀不是那麼吸引人，卻有一種說不上來的大氣，吃了一口我才覺得餐點總要吃過才知分曉，雖然這不是海產粥店的主打，卻有一點也不輸泰式餐館的口味，這盤打拋豬三兩下就被我收拾，黑嘉莉笑問我到底是餓了還是真那麼好吃？

黑嘉莉點了一片香煎鯖魚，她相當滿意。

香煎鯖魚

大家開吃後大約半小時，前一天提早到高雄的阿桂和姿昀總算拖著行李趕來會合，不料阿桂的肉燥飯先被吃掉惹。XD

被海產粥耽誤的奶酪XD

吃到最後，老闆特別請大家吃自製的奶酪，不得不說，我差點以為這是被海產粥耽誤的奶酪店！

肉燥飯

海產粥店的美食

一頓飯的時間，大家除了更認識彼此之餘，也提到唯一還未會合的團員目前正在高鐵南下途中，為了讓這位落單團員跟上大家的行程，郭哥和玉晴著實傷了腦筋，最後我們決定先照原先安排的路線走，落單團員到左營後就直接搭墾丁快線南下枋寮在那會合。

「原味海產粥」正義店

這個時候，大家都沒想到此一決定竟對下午的行程產生預料之外的影響……。

行程當然繼續走，大家都是成年人，沒在擔心的。