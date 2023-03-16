彰化／老担阿璋肉圓 加點辣醬滋味更好

早安，彰化。以肉圓與龍骨髓湯當早餐。

應援在彰師大進行的高中排球聯賽，胎胎訂好火車票，早上九點半抵達彰化，正好吃過早餐再去現場。朋友建議可以去吃火車站左邊的那家肉圓，找到後發現是上回已經吃過的北門口肉圓，想試試新選項，另一家在附近的肉圓是阿璋，步行彎入長安街時，幾排燈籠懸掛街上，台北下雨濕冷，彰化雖然溫度不高，但天氣乾爽偶有陽光，清風吹得燈籠搖曳生姿，覺得一早在彰化吃早餐真好。

阿璋肉圓的餐檯與備餐區感覺比北門口肉圓清爽，內用環境更比北門口肉圓舒服些，這時間約等候幾位鄉親點餐後就輪到我。發現鄉親點的肉圓，裡面加了熱湯，看了牆上的選項，仍想吃肉圓與龍骨髓湯。 阿璋肉圓是炸肉圓，外皮不是酥脆是軟彈的口感，內餡是圓形肉餅與一整個香菇。

肉圓還不錯，而龍骨髓湯頗令我驚艷，龍骨髓便是溫體豬的骨髓，阿璋這裡將骨髓剪成小段，湯裡加了雞蛋，另有枸杞點綴，賣相頗為可愛；熱湯帶點當歸香氣，襯的滑嫩龍骨髓更有溫暖滋補之感，我會專程為了這碗龍骨髓湯再到阿璋肉圓。

步行到彰化火車站附近的阿璋肉圓。

阿璋是油炸肉圓。

決定點用肉圓與龍骨髓湯。

點餐付款後，自己拿著餐盤就坐，這裡的用餐區算舒服。

在彰化的早餐是肉圓與龍骨髓湯。

不鏽鋼盅裡有剪成小段的龍骨髓、雞蛋與枸杞，熱湯帶點淡淡當歸香氣，冬天喝來格外感覺溫暖滋補。

阿璋肉圓雖是油炸，入口是軟Q的口感，內餡是圓肉餅與香菇。

加點辣醬滋味更好。

早餐完食。

朋友說起阿璋對面正肉圓也是老店，不是油炸肉圓，也是軟皮口感的。當下已吃飽，改日有機會再試試。

老担阿璋肉圓

地址：彰化縣彰化市長安街144號

電話：（04）722-9517