桃園／超低調本根咖哩 宛如私廚般美味！

會來到「本根咖哩」其實是一個奇妙的緣分，很少來附近散步的我們，前一晚恰巧不行路過，這個超日式的店面讓我好奇停下腳步，但我們已經吃飽了。

心想，下次一定要來試試看；我跟皮皮說著說著……，然後，隔天的晚上，我們就立即來試試嚕（笑）。

本根咖哩

IG：https://www.instagram.com/bengencurry/

地址：320桃園市中壢區廣安街32號

電話：（03）4220911

營業時間：11:00–15:00、17:00–22:00

走入 「本根咖哩」之後，訝異了一下！這……只是簡單吃個咖喱飯的地方嗎？

這裡的位置全都是吧台位，位置真的很少呦，入口的等候休憩區，就像是去飯店包廂一樣，有一區是大家聊天喝茶、飲料區，之後再移往餐桌吃飯。

這空間好妙，服務人員要我們可以把包、外套包放在這一區然後選個自己喜歡的位置入座。這……也讓我想到去隱覓鐵板燒吃飯的經驗。這裡，有「私廚」的fu。

【台灣，桃園市，中壢區】隱·覓鉄板燒Chef's Table，經濟實惠的私廚。（中壢美食）

菜單算是挺簡單的，過幾天就是情人節了，所以還加上一張小的情人節菜單699元兩人，價格算是相當可愛。

可惜，今日肚子不餓，所以我們就簡單點了兩份咖喱飯套餐；單點與套餐的價格差異不大，多了小菜，還有湯或飲料；我們兩人都是選湯，且還可以續湯呦。

這裡的咖哩醬汁分成辣與不辣，說是辣，其實也不是那種辣椒的辣，是香料的辣，其實辣味還挺不錯，我們都吃辣味的咖哩醬，不會太辣，但也相當夠味哦！！

配料部分有豬、牛、雞跟海鮮，我們點了廣島炸牡蠣（NT280元）跟漢堡排肉（牛肉）（NT230元）。在用餐的期間，聽到打電話來外帶的客人好多都點炸蝦，也有人直接點的是海陸（可以選肉加海鮮）。

後來我們看到成品，哇！！感覺好厲害，下次要來點嚕。

餐點部分在主食部分是現點現做，點了牡蠣跟牛肉漢堡排，開放式的廚房，可以看到即將上桌的食物正在烹煮，面前的鐵板上正在煎著漢堡排肉，嗯，這模樣真的好像是桌邊服務的私廚呀！！

過一會兒，小菜先上桌；今天小菜有醃製的蘿蔔、泡菜跟木耳，三樣的口味都很清爽，很開胃，且裝盛得滿滿，堆成一座小山，份量十足，誠意滿滿呀！！

還有味增湯，裡頭的豆腐也超有誠意，入口味道很不錯，喜歡；服務人員還說：可以續湯....

之後，我們在用餐時，還會提醒我們可以續湯、加飯，或是要不要再加點咖哩醬……。很有誠意的一家店，服務很好，且不怕你吃呦。

入口的咖哩，味道相當不錯，我吃不出有幾樣香料去搭配出來，是日式風格，但卻又再濃郁點，不算印度式，也不是台式；只能說是自己喜歡的味道（笑）。

皮皮點的廣島炸牡蠣，這模樣一看就是好吃，上桌時，香噴噴的誘人。

入口時，牡蠣也相當新鮮，外頭包裹的麵衣也處理的很不錯，讓我想起了自己在宮島上吃的廣島牡蠣，且還吃過一個咖哩牡蠣包……。嗯，有點想念久違的廣島。宮島……好久沒去嚕。這牡蠣也完全不會輸給那些連鎖日式炸豬排所販售的季節限定宮島牡蠣哦！！

【日本，中國】海外婚禮去日本（四) 到廣島結婚，到日本三景：宮島嚴島神社、紅葉谷拍婚紗照。

我點的是漢堡排（牛肉），漢堡排是在我面前的鐵板上現兼，我能聽到那在鐵板上跳動的油滾聲，也聞到了香氣。

這漢堡肉，其實有點意外的美味，這……肉品質還不錯。

咬開之後，裡頭的牛肉湯汁流了出來，與咖哩醬汁搭配著米飯吃，有肉汁的香氣與鮮美，這也許有些人吃不慣，不過，我還挺喜歡的耶！！

嗯，「本根咖哩」的咖哩好吃，搭配的食材也處理得很好。

對了，米飯也讓我眼睛為之一亮，有嚼勁的米飯，是我愛的口感，好奇的問了服務人員，他說選的是比較好的米，但並未特別說是來自哪裡或是哪種米……。害我還真是好奇呀？！害我吃好飽，不小心把米飯全都給吃光光嚕。

今日的搭配組合挺對味的，我喜歡，已想著之後要來吃不同的餐點立馬在google map上標示為好吃店，開心，意外發現了一間美味店，看似簡單，但應該不簡單嚕（笑）。

後來服務人員還招待我們吃了芋頭西米露，他說這個沒有賣喔！嗯，超有誠意的一碗，入口也好吃；嗯，用這個來收胃，真是不錯呀！！

今日兩份套餐，分別是：廣島炸牡蠣（NT280元）跟漢堡排肉 （NT230元），結帳時共付了510元，鮮美食材，好吃的味道與空間，我覺得很經濟實惠。

自己挺喜歡的，很開心中壢又有不錯的小店～本根咖哩。記錄下來，分享給大家。

……………………………………………………………….吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚， 大家一起在全世界打卡