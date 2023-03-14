桃園／龍咖啡享美食甜點 對著湖景啜飲杯咖啡

約龍龍蘭蘭來龍咖啡喝下午茶。

趕早前往美樂地我家小館，十一點不到就點用午餐，用餐完後剛過十一點半，下個行程是喝咖啡吃鬆餅，可這時段很多咖啡店還沒營業啊！致電詢問營業狀況，最後鎖定龍咖啡，假日無法預定，但現場空位仍不少，想想也是，會在十二點就喝下午茶的人應該不多吧！

依循導航來到龍咖啡，發現龍咖啡便位於龍潭湖邊上二樓，今天天氣晴朗，冬天裡的陽光格外舒適，龍咖啡有大片落地窗，正好欣賞陽光下的水景。這裡的座位舒適，部分座位旁邊有插座，自行到櫃檯點餐，每人低消是一份產品（甜點，飲品或餐點均可），點餐先結帳，不收服務費。

順著弧形走道前往入口，覺得龍咖啡的位置真好。

龍咖啡入口。

相當欣賞這裡的環境。

坐擁湖景。

下方有插座可供使用。

濃起司130元。

憨吉起司140元，兩種起司蛋糕中，以憨吉起司更受欣賞。

巴黎有機香榭紅茶130元，喝起來帶點花香。

蘭蘭點了拿鐵咖啡160元。

高中生點了抹茶歐蕾150元。

龍龍點的熱帶水果茶160元，大家公認熱帶水果茶是今日點用的飲品第一名。

我點了音樂家單品咖啡240元。附聞香杯。

單品咖啡豆特性。

對著湖景喝杯咖啡。

龍咖啡鬆餅（棉花糖蜂蜜）200元，我們點餐時要求蜂蜜另外放。鬆餅可以輕鬆取用單個，表現還不錯。

龍咖啡的飲品甜點有一定品質，環境很好，若在附近，很值得過來歇歇腳。

喝過下午茶正好散散步。

水面金光點點。

龍咖啡

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號

電話：（03）499-3128