桃園／美樂地我家小館 一桌好菜表現均優

專程來到龍潭美樂地我家小館，果然相當厲害！

龍龍蘭蘭到龍潭七彩雲南，注意到旁邊的美樂地我家小館生意超好，沒開門前就排隊，擇日品嚐後便成愛店。妹妹與我家大學生也隨著龍蘭到訪，也是讚賞有加，我家大學生回家後一直誇一直誇：尤其是冬瓜封肉與客家小炒，媽媽絕對不要錯過。

當下大學生外帶了美樂地的客家小炒，覆熱後香氣迷人。於是一個週日龍蘭約了小可與高中生到美樂地午餐，車上還有一個位置，胎胎隨即舉手要一起去。走國道三到美樂地相當方便，美樂地有自己的停車場，龍蘭表示店家十一點開始營業，開門前就會出現排隊隊伍，開門後依序進入，人到齊才能入座，點餐後不加點不取消不改菜，店家會認真執行，想加碗白飯也不成。

我們當然願意尊重店家的規矩，事先計算好要點幾碗白飯。十點半抵達的我們自然是排隊第一組客人，沒過幾分鐘第二組客人也出現，大約十點四十五分，現場已經出現排隊人龍。大家熟門熟路地等候，先研究現場黑板菜色，妹說菜單菜色是固定的，黑板菜色是變動的。約莫十點五十分，美樂地開門，入內就座點菜用餐。

周日來到龍潭美樂地我家小館午餐。

五人用餐一陣狂點。

當日主廚推薦菜色在黑板上。

熱茶。

仙草，這也是無法加點的品項，一開始就要想好要點幾瓶。

大學生極力推薦的冬瓜封肉，滷透的大塊冬瓜，旁邊是五花肉。

燉煮相當入味。看著很下飯，其實鹹度不重，若想單吃也可以。

栗子南瓜牛肉條，點餐時服務人員解釋這道菜用的是南瓜，沒有栗子喔！牛肉軟嫩入味。

塔香茄子，這種茄子燒法小可也能接受，我家高中生仍覺得茄子是整孩子的存在。

陶板鹽焗蝦，服務人員先把陶板拿來桌邊讓我們看一下，點火鹽焗的過程就不在桌上展示了。

蟹黃豆腐煲，高中生說這是熱炒的必點菜色，很下飯。我覺得這裡的蟹黃豆腐用料新鮮，不是以柴魚片為主味，頗令人欣賞。

炒高山珠蔥，這道珠蔥相當可口，是嫩脆之感。

紅麴五花肉，搭泡菜與微酸醬汁。

鹽焗蝦裝盤上桌，外殼鹽焗的很香，大蝦鮮度很優。

宮保雞丁滋味相當好，香氣上乘。

美樂地客家小炒應是近期裡我最欣賞的客家小炒，以大豆乾代替常見的小豆干，綠色是韭菜。

一桌好菜表現均優。

就是盼著這道客家小炒，我毫無懸念的吃完一碗白飯。

五個人九道菜含服務費2651元，兩道沒吃完的菜餚外帶。菜餚滋味好，上菜俐落，難怪生意這麼好。

美樂地我家小館

地址：桃園市龍潭區中正路590-1號

電話：（03）470-9801