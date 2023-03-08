台北／老房子文創，文化人的影劇回憶 戲咖啡．Cine Café

草山（陽明山）有一座全台的最高學府，早年校園外圍有一大片荒蕪的美軍宿舍群，裡面的房舍、大樹和草坪呈現的美式庭園生活，當時只在電影畫面才會看到。每每放學經過總會探頭張望，猜想曾經住在裡頭的美軍眷屬，是不是養著一隻大狗、天冷時燒著壁爐取暖，柴火霹啪的聲響好療癒。

畢業30年後再拜訪此處，戲咖啡 · Cine Café 的招牌顯示這間房舍已做為商業空間，當年的距離感悄然消逝，我也一圓當時對屋內的好奇想像，走進庭院感受美式生活的環境，望著大片開啟的白色窗戶，輕輕地跨入，腦海浮現的電影畫面居然是象徵美國夢的 1994年電影《阿甘正傳》Forrest Gump，選了窗邊的位置坐下，沉澱一下略帶激動的歲月點滴。

一杯熱咖啡的感動，屬於記憶的美好；

一杯熱咖啡的溫暖，連結我們的分享；

一杯熱咖啡的醇厚，感動美好的瞬間；

一杯熱咖啡的想念，青春無懼的出發。

戶外與室內的桌椅陳設盡不相同，溫暖的木質傢俱與室內風格很協調，每一張桌子上都有手繪文青畫風的電影小卡，搭配上劇中主角的台詞，喚起當時觀影時的悸動。我逐一尋找電影片名瞧瞧被挑選的對白，就好像是一場遊戲一場夢，一關過一關。當年我收集不少電影劇照明信片，搬了這麼多次家都沒有丟棄，依舊好好地存放在我的月光寶盒！

經典的語錄，雋永的對白，深刻的畫面，就像跑馬燈映照在不同時刻的片段生活，它會在某一瞬間跳出來找你，往往很感謝當時我填寫志願的念頭，許多時候電影給我向前的力量，「媽媽說，做傻事的人才是傻瓜。」

陳設的小玩意都帶著年份，留意桌面設計與燈飾，居然是電影膠捲的放映盤，早年的卡帶組合成角落的一盞立燈，這樣的心思不愧是念藝術學系的人。老闆輕輕地說：「這個空間是由文化影劇系校友們一起創造出來的，裡面的陳設與規劃也與電影和戲劇有關。」

當年辛苦從台北市文化局標案取得經營權的條件，就是要以文創的角度賦予老房子新生命，延續與傳承更是老闆決心經營戲咖啡 · Cine Café 的初衷，有了這樣的企圖和理念，從接手時的百廢待興，到八年多打造現在的風貌，連當時住在這間屋子的小男孩（當然早已成長銳變為紳士），還曾經特地回來緬懷童年生活。

光影是會隨風流動的，小時候夜間看露天電影銀幕隨風起伏，扭曲變形的畫面引起同伴哈哈大笑，親臨現場就有這種會心微笑的感動。唸文化時若有這個地方，那我翹課時一定會經常窩在這裡的。

牆壁上展示著幾幅 AR 畫作，明亮的光線使室內更顯寬敞，這裡很適合做為藝文講座和文化沙龍。靠著庭園一整排享受春光的座位區往往最搶手，晴天聽風、雨天賞霧，陰天讀書，就算發呆一下午也很好。

替自己開心找到這麼一個私密角落的場所。這裡提供的肉桂捲、巴斯克、達克瓦茲都很讚，身為肉桂捲控的我當然是首選它囉，只可惜甜點來不及拍照就被我解決了。它讓我聯想我不在吃甜點，就在前往甜點店的路上的光景，可惜啊，人生就是有這麼多的 but，只能隨緣囉。

闆娘說正在調整菜色，所以還沒有菜單可以讓我拍照，也好，先放上這一張戲夢人生燒肉飯，下次再來品味其他甜點，這麼舒服自在的地方不能只有我知道，下回再把妻女帶上來一起享受。

吃飽後等戶外的客人離場，我貪婪的享受這一刻包場的愉悅。大樹下好遮蔭，庭園擺放桌椅適合家人、朋友敘舊話家常，角落的情人雅座綿綿情話也很浪漫，整個畫面充滿寫意情懷，我真的愛死這個地方了。

附近有不少風格各異的店家，這裡被打造成觀光休閒的「草山小鎮」，平日上來的人車較少，可以悠閒地在附近走晃慢行，若是假日時分造訪此區，湧入的遊客可想而知。

十二節氣已經來到春分，庭園的老樹都是珍貴的資產，就等粉紅櫻花上枝頭。30年前只能路過，而今戲咖啡 · Cine Café 打造優美怡人的愜意，讓我意外滿足年少的心願。

據說這裡之前有辦《陽明山草地音樂季》活動，期待闆娘接下來的主題企劃單元，我會經常上山走走，畢竟我還挺懷念大陸麵館與牛肉拌麵的迷人美味。

善意提醒各位，戲咖啡 · Cine Café 附近的停車位需要有耐心，下山的車速也不要過快，仰德大道的測速照相機一點也不留情唷。

戲咖啡．Cine Café

營業時間：週一至週六 10:30至18:00

公休日期：週日

預約電話：（02）2862 1999

交通位置：台北市士林區長春街12號

#地圖風景

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