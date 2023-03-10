台北／紀々花 Nonoka Cafe Bistro飲之放題 一起舉杯吧！

約了好伴兒，一起到紀紀花飲之放題。

首回在紀紀花的晚餐，驚喜發現飲之放題，兩小時暢飲，要價一位499元，暢飲內容包括生啤兩款，House wine，High ball，沙瓦（柚子／可爾必思／梅子／檸檬），冷熱軟飲。當下很想點用，只是飲之放題需用餐同桌全員點用，當下同桌的大學生沒問題，但是我妹小可與我妹阿惠不能喝，胎胎本想豪氣點下去，阿惠與小可理智勸住：應該改日找另一組會喝的人再點用。

於是趕在元宵前，約了三位好伴兒週五一起到紀紀花飲之放題，是個喝春酒的概念。兩位朋友點晚餐套餐，我與另一位朋友決定單點。飲之放題限時兩小時，從點用第一杯飲品起算，喝完一杯才能再點下一杯。胎胎開心出門時，赫然發現自己的紅酒保養日開始，於是看著朋友一杯換過一杯，胎胎就只專心喝紅酒了。紀紀花的House wine狀況還不錯耶！

期待的紀紀花飲之放題。酒品單點價味也頗友善，可以考慮一下想喝多少，來決定點單杯或放題。若點放題，同桌用餐全員均需點用。

胎胎今天專喝紅酒。

我的晚餐單點鮭魚沙拉。

泰式雞翅一起分享。

一起舉杯吧！朋友分別點了可爾必思沙瓦，柏克金生啤與Orion生啤，酒杯均冰鎮過，相當令人欣賞的用心。

我的第二杯仍是紅酒，喝生啤的兩位第二杯分別點了紅酒與可爾必思沙瓦。

接著大家都用紅酒碰杯，紅酒的表現頗獲好評。

朋友單點的晚餐是紀紀花紅酒燉牛肉。

點套餐的朋友主菜選擇肋眼牛排。

另一位點套餐的朋友主菜選擇鮭魚，一吃說很好吃，我也嚐了一口，下回到紀紀花晚餐，我也想點鮭魚。

一位朋友繼續點了梅子沙瓦。

我今天整場就喝紅酒了。

改日再約一組飲之放題，想嚐遍這裡的酒飲選項。

紀々花 Nonoka Cafe Bistro

地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號（近捷運忠孝復興站二號出口）

電話：（02）2731-9055

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康