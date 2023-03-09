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桃園／日系質感友美子咖啡cafe yumiko 盡情享用甜點

2023-03-09 10:40
 / Mei wen Wang

例行眼睛檢查前，先與孩子們一起吃蛋糕。

之前隻身來到友美子咖啡留下好印象：社區裡親切的日系質感咖啡店，氣氛與價格同樣友善。惦記著想帶孩子們一同造訪，就這樣從2021年惦記到2023年總算成行。

2021年拜訪時，外帶的草莓四吋戚風蛋糕一個160元，如今的草莓四吋戚風蛋糕，內用價格已是200元。餐點與蛋糕一樣令人滿意，我們三人分享三塊蛋糕後，高中生又點了兩款蛋糕。五款蛋糕中，以草莓抹茶小富士顏值最高，柚香金萱綠葡萄滋味最好。

友美子的蛋糕櫃令人期待，在過來的路程中，已經先致電留好蛋糕品項。

鐵觀音奶茶（搭餐減30元）120元

百香伯爵冰茶150元。

另一杯鐵觀音奶茶，去冰無糖。

咖哩售罄，高中生點用秋日栗子燒雞300元。滋味還不錯。

進擊的起司牛五花蔬菜捲300元。

一起享用三款甜點。

草莓抹茶小富士四吋戚風200元。

分享

焙茶草莓戚風160元。

柚香金萱綠葡萄140元，這款的柚香茶香與水果香平衡的極好。

分享三款蛋糕後，高中生加點了海鹽焦糖奶蓋紅烏龍巴斯克140元。

還有草莓維多利亞160元，原味戚風，夾層是鮮奶油、果醬與草莓。

友美子咖啡cafe yumiko

地址：桃園市桃園區同德十一街127號

電話：03-356 0299

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作者頭像
Mei wen Wang
驚喜說不準在哪個轉角。希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。 個人網誌：blog.udn.com/maywang1999 合作聯絡：maywang1999@yahoo.com
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