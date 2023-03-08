台北／顛覆想像的青草店！老濟安變身成文青風十足手沖茶吧

會知道老濟安（Healing Herbar），其實是因為入住禾順行旅防疫時認識的，房間內有著一盒不同功效的青草茶包，這正是來自於萬華區的老草藥店～老濟安（Healing Herbar）。

還有一個泡澡包……。我那時就想，等我出關後，一定要找一天去老濟安走走，無奈之前總是沒啥緣分，這次，終於……來嚕。

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老濟安 Healing Herbar ｜青草店｜草本茶｜龍山寺｜西門町｜Herb｜伴手禮｜

粉絲頁：https://www.facebook.com/HealingHerbar

電話：（02）2314-1878

傳真：（02）2381-9411

地址：台北市萬華區西昌街84號

營業時間：AM09:00~PM19:00

店休日：週日、週一

嗯，一間讓我眼睛為之一亮的「青草店」，這個古老的產業，如今變身成啦一間挺有網美風格的小店，那手沖吧台，像是咖啡館一樣，真的很難與傳統的草藥店連結再一起，甚至店內那些有點韓系垂釣著乾燥花模樣，仔細一樣，原來是曬乾的草本植物呀！！

哇～～這不是只有拍照打卡，每個藥草，可是有掛上紙牌，上頭寫著名字，嗯，真的是挺用心的一家店呀！！

我問老闆，他說：這是他的小巧思，有興趣的人看了牌子上的字，就能多認識一種草本植物……，感覺那些古老又艱深的藥理知識，竟然也能如此美美的被夾入網美拍照打卡的元素中，被更多的年輕人認識……；我想，這就是年輕老闆回家接手老藥草店的新思維吧？！

難怪，會有我當初看到的各種功效的茶包。

今天來到老濟安（Healing Herbar），原來這裡以前是倉庫型態的店面，空間灰暗老舊，走過路過很容易錯過，主要多是老主顧從龍山寺旁的青草巷到此，一間當地人才知道的「老字號」店，但對於像我這樣的外來旅客，甚至是年輕人，也都不會想入內了解。

改裝之後的新店面，入口處可以看到一個吧台，牆壁上還有一些透明球體內放著草本植物與介紹，整體看起來還挺文青風，挺有設計感的；擺脫了草藥店的既定印象，反倒是會讓人好奇，這究竟是間什麼樣的店呢？

嗯，還是青草、草藥店，無誤；不過，多了更多的新意與年輕氣息，也吸引了更多年輕人接觸草本、養生……等。

除了菜單上提供的一些青草飲品外，更有趣的是還能量身定做哦！透過紙卡上的溝通，與小老闆的聊天問診，可以調配出適合自己的草本茶哦！

這……感覺還挺有趣的，有點像是咖啡店，可以根據你的喜好與需求來建議，只是，在這裡還多了養生與調養的功用，嗯，感覺好……特別，也讓人覺得喝飲料，可以喝得很健康，很養生；我想，這應該是現今忙碌社會的大家所需要的，透過這樣的方式，也讓人逐漸擺脫了，以前只有老人家才會去青草店（草藥店）的印象。

那天小老闆跟我們分享著草藥店過去的角色，原來，有不少人感冒、生病……時不見得會去看醫生，而是會來到草藥店抓草藥；因此草藥店的老闆有不少寶貴的經驗，只是過去可能未曾有仔細的文字紀錄，不少都是經驗談。

而一些感冒……等症狀，每家店也都有些自己不同的配方……。

那日，聽小老闆說著說著，突然間我覺得原來台灣的草藥如此神奇呀！也讓我想起自己曾去過南法所接觸過的一些草本飲品，嗯，有減肥、整腸、放鬆、鎮定……等；嗯，感覺是一們很……特別與高深的一門老祖宗智慧呀！

老濟安（Healing Herbar）現場的展示區中有些過去的老器具，目前的青草都是在產地就完成切痔，過去在六零年代初期，老濟安可還是用老器具，如：南剪、石臼、竹簳……等來處理這些青草；小老闆也提到有些青草，也會越來越難取得，有些小農也不見得願意種……。

嗯，這……該不會成為一個未來消失的行業吧？！（我心想。）

也許，小老闆透過年輕化的溝通方式，能讓更多人接觸青草，也讓種植的農家可以繼續種植，這……似乎是需要使命感的，不過，那日在跟小老闆的聊天下，自己也多了點常識，也感受到草藥的神奇感（笑）。

我們也量身定做了屬於自己的茶包，嗯，一份有七包，可以回家繼續喝茶，越喝越健康嚕。

老濟安（ Healing Herbar）店內為我們所客製化的青草茶，小老闆以手沖的方式，加上特別選購的日式茶碗，讓這杯青草茶變得更不同；還會根據自己需求調整口味，如果怕苦，還能再多加一點甜，或是加上蜜來調整，嗯，這……用手沖咖啡的模式，真的讓傳統的草藥變得年輕化，時尚多嚕（笑）。

後來我們買了為我們客製化的茶包，上頭還訂著我們的看診單（聊天時，小老闆為我們所搭配的），回家，繼續喝茶，繼續健康。

自己從小對中藥的味道很敏感，無法接受；不過，草藥（青草）的味道，自己倒是很喜歡，變成茶水後，除了能讓自己多喝一點水外，還能有些養生與調整，感覺還挺有趣的；我想，真的很好，也很特別的地方，大家下次有來萬華時，別錯過嚕！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老濟安（Healing Herbar）小老闆仍繼續研發一些商品更能貼近大眾，那天，我們喝到了他平時會分享給朋友的調酒，用熟悉的貝禮詩奶酒（Baileys Irish Cream）再加上青草的味道，哇！！好喝極了！！且不膩，感覺上可以多喝上一點，突然間覺得喝酒似乎也不是件壞事嚕（笑）。

不過，這是小老闆限定的呦，菜單上沒有呦！

還能搭配最新開發的青草茶爆米花，嗯，感覺青草（草藥/草本）離我們更近了，也更能融入生活日常嚕。

…………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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