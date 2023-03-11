台北／愛披薩華麗慶生 煙火披薩擺上滿滿蝦子如絢爛煙火

生日慶生，吃飯是必要的，在眾多餐點選擇下，一群人決定來到位於劍潭捷運站附近的愛披薩，享用傳說中的煙火披薩！

很久以前就聽過煙火披薩，也在想什麼時候能嚐到美味？而在農曆年後沒多久，就如願以償啦！

所謂煙火披薩不是它真的會放煙火，如果有一定很炫，而是在披薩上擺上滿滿的蝦子……嘩！有沒有很像絢爛的煙火？看那紅滋滋的蝦子，真是太棒了！

在披薩店用煙火披薩祝賀，感覺也相當特殊啊！

蝦子底下滿滿的起司，加上薄薄的餅皮，還有蝦身上面的泰式口味，這樣微酸的口味，剛好可以化解吃太多披薩的油膩，非常搭呢！

不管是視覺，還是味覺，煙火披薩都讓人非常滿足啊！

當我們在整理吃完的蝦頭，老闆看到之後，忍不住跑出來說：「你們知道蝦子的臉頰肉其實可以吃嗎？」

在他的解說之下，才知道蝦子除了蝦身、蝦膏之外，連臉頰肉也可以吃，而且老闆挑過蝦子，在送到客人手上之前，他還親自剝殼，不是我們認識才這樣，而是每份送到客人手上的煙火披薩，都不用擔心蝦殼的問題。

除了煙火鮮蝦披薩，還有可以自由搭配的九宮格披薩。

海鮮披薩上面也是滿滿的料，這家店的披薩餅皮是屬於薄皮的，還有上面的青菜也跟冷凍的味道不一樣，當我吃到花椰菜的甜味時，真是充滿驚艷。這種鮮甜度不是冷凍蔬菜所可以比擬的。而且因為上面還有不同種料，要同時間烤好，要靠經驗了。

在愛披薩裡慶生，真是難得而且非常記憶點的生日呢！當然我們有先跟老闆事先預約，不然裡頭位置不多，突然過去會造成店家麻煩。在這裡吃到好吃的披薩，還有生日蛋糕，即使不是過生日，有機會的話，我還想過去嚐嚐其它口味的披薩呢！

愛披薩

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