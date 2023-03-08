新北／「Just Like」歐義廚房 螺旋紋酥皮濃湯外型令人心動

義大利麵保有麵芯，羔羊排鮮嫩，滋味極好，附餐熱飲一壺，布丁優；定再訪。

開車在日常路過的地下道前，因為車流阻塞，看到「Just Like」歐義廚房，地下道上方路邊的店家，那位置竟能開餐廳，招牌看起來不是新開的店家，回家後好奇一查，竟以營業數年，各方評價頗優，尤其是螺旋紋酥皮濃湯，外型好令人心動。

於是一個周六晚上，約了高中生與妹妹一起來嚐嚐。妹妹也很訝異這裡竟然有餐廳，而且距離龍家不遠。「Just Like」歐義廚房是家庭餐廳的氛圍，清爽乾淨，餐點價格是單點價，加價80元升級套餐，含：麵包，濃湯，甜點與飲料；若想喝螺旋酥皮濃湯則再加價50元。

這裡訂價相當實惠，最便宜的義大利麵130元起跳，若加點成套餐也不用300元。義大利麵保有麵芯，調味可能跟預期有點不同，但仍是好吃的。羔羊排軟嫩鮮香，滋味極好，附餐與甜點更令人欣賞，樹林區又多了一家我會定期到訪的餐廳。

地下道邊上的餐廳。

升級套餐提供的麵包，烤得熱呼呼的。

熱餡流淌，妹妹們表示是好吃的餐包。

升級套餐的玉米濃湯。

我當然再加價點了螺旋紋酥皮濃湯。濃湯外型可以與名店比美，只是玉米濃湯與酥皮調味均偏甜。

肉醬義大利麵單點價130元，本預期的肉醬義大利麵醬汁要再濃郁些，但一嚐之後覺得清爽版的肉醬義大利麵也頗有風情。

白酒蛤蠣義大利麵單點價180元，妹妹表示蛤蜊新鮮，義大利麵份量很夠，麵體的狀況也好。

我點了墨式辣味雞肉義大利麵(單點價)150元，端上時看到白醬有點訝異，入口的確有墨西哥香料與陽光辣意。

香烤羔羊排單點價400元，這道羔羊排軟嫩不羶，香氣正好。下回我也可能點這道。

附餐冷飲，相當大杯。

附餐熱飲是一整壺。

甜點我們選布丁，帶點橙汁氣息，布丁體柔實，是很美味的布丁。

「Just Like」歐義廚房

地址：新北市樹林區保安街一段64號

電話：02-2675-7757