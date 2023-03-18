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嘉義／南田爌肉飯、阿豐麵線糊 來去北港吃銅板美食

2023-03-18 07:00
 / asu

穿梭嘉南平原，除了賞景還有許多美食，等你去探索滿足味蕾。

滷肉飯只要10元，真的嗎？夠吸引人的，來去嘉義喫喫看。

魯肉飯真的只要10元
魯肉飯真的只要10元
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客人好多
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真的平價美食
真的平價美食
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銅板美食，名不虛傳，最高價位不超過85元。

銅板價10元，限內用。
銅板價10元，限內用。
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滷肉飯10元，限內用。外帶也只要20元。

白飯中有肥瘦點綴，整體色調配出傳統美味。
白飯中有肥瘦點綴，整體色調配出傳統美味。
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飯粒晶瑩剔透，滷肉中的肥肉，肥而不膩，瘦的恰到好處，真是好吃。

肉汁很夠，吃起來滑潤爽口。
肉汁很夠，吃起來滑潤爽口。
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滷肉汁很夠，滑潤爽口好吃，吃在口中，滿足在心中。

這兩樣湯品，也是很道地的古早味。
這兩樣湯品，也是很道地的古早味。
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加點魚頭、豬頭皮、爌肉。
加點魚頭、豬頭皮、爌肉。
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另有筍絲、苦瓜、滷豆腐， 都很棒。
另有筍絲、苦瓜、滷豆腐， 都很棒。
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餐檯上各種菜色，都是一大鍋。
餐檯上各種菜色，都是一大鍋。
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三個人吃這些「而已」，哈哈哈，還另外加點打包回家。

吃飽才看到炸豬排，殘念啊！

吃過嘉義美食，轉到北港走走，來到「阿豐麵線糊」朝聖。

舊有的「連勝針車行」，前掛著「紅仁」與眾多名人合照。

北港名店，老闆阿豐斜槓人生，從廟宇修護師、剪紙師傅，接下母親事業，開啟另一片天。買下連勝針車行，店面才搬到這裡。

有歷史的建物，店名都是這樣的（跟新潮的看板不一樣），「連勝針車行」，前掛著「紅仁」與眾多名人合照，可見有多紅。

很有特色的大門
很有特色的大門

非常有藝術氣息的大門設計，相當吸引人，一定出自阿豐師之手。

很有古早味
很少見有藝術氣息的洗手台，那裡找啊！

連洗手台都是青花瓷的。

阿豐師的拿手料理，其中大骨湯，每天固定熬煮三次35分鐘，天然又營養。麵線糊淋上的肉燥，都是嚴選台灣特上等蝦米爆香，滷製而成，吃起來特別香。

原來這就是麵泉糊
原來這就是麵線糊

以前常聽人說麵線糊，這是第一次吃，原來長這樣。上桌後捎微攪拌一下，味道才會均勻。

加上滷肉汁的麵線糊，好像上了妝，特別好看。

加上滷肉汁
加上滷肉汁的麵線糊，好像上了妝，特別好看。

滷肉飯加上滷蛋白，就是好吃！

滷肉飯加上滷蛋白，就是好吃！

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被店內裝飾擺設吸引，一進門就一陣狂拍，所以漏拍了一些餐點。餐桌面是很棒的雕刻再舖上玻璃，牆上的裝飾也是很有「藝」思。

這些紙雕，想必是出自阿豐師巧手。

好美的藝術作品。

這個古老時鐘，小時候阿公家裡也有一個，常常要上發條。

以青花瓷做壁飾，凸顯不凡品味，麵線糊店就不只是麵線糊店了，簡直是藝術殿堂。

一家人合力操持事業，即使再累也很溫馨。做出來的餐點有種溫暖的「家香」。

用餐過程，不時聽到老闆說「歹勢，呼哩等」，真的很客氣的店家，值得再來。

南田爌肉飯：嘉義市興業東路299號

阿豐麵線糊：雲林縣北港鎮中正路24號。

尋食客台灣嘉義美食台灣小吃
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asu
走過一大段歲月，離開數十年固定工作崗位，以前總是背著沉重器材，如今大多靠著一支手機行遍各地，尋尋覓覓遊秘境，巷弄小徑嘗美食，沒去過的，也要開眼界，走過的，找機會回味，老婆大人與孫子是最佳旅伴。
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