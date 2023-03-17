桃園／眷村內漢餅店「一格 une pâtisserie」 充滿父親滿滿的「愛」

「一格une pâtisserie」這是一間走過必會留下印象的小店，很好奇，這裡怎會有一間「漢餅店」呢？這一帶販售的是雲南食物，米干……等，最有名的是每年十月份大家一定會提到的「國旗屋」。

「漢餅」在這裡感覺有這麼點神奇，老闆說這裡以前是一間雜貨店，是外婆的房子，已經開了幾十年了。後來，才把雜貨店的改成了現在的餅舖……。

一格 une pâtisserie（雲南餅專賣）

https://www.instagram.com/yige.une.patisserie/

地址：桃園市平鎮區中山路80號

電話：（03）4561249

營業時間：09:00–20:00

一開始入內時，我早已被這房屋的樑柱與地面上的磁磚也吸引了，嗯，有點意外的老房子，感覺沒有很大，但卻是如此挑高。

櫃檯的先生，原來是老闆的爸爸，他與女兒輪流顧店，輪流出去放風（笑）。

今天，女兒去跟朋友聚餐還沒回來，果然，等回來之後，老爸就牽騎著門口的腳踏車，出去兜風嚕！哈哈哈，很可愛的一對父女。

在父親說著女兒與他們的互動中，真能感受到女兒是父親上輩子的情人呀！！

女兒學的是新聞，曾在台北上班過，曾當編輯；經過幾年的時間歷練之後，決定回家做自己喜歡的事情，因此去找了老師傅學做「漢餅」，哇！這……還挺神奇的呀！！

經過一段時間的學習與嘗試，也經過老師傅的認證後，她與現在大家的習慣，調整大小、口味……等。

後來還做了許多試吃品讓大家嘗試後，才定調出現在店內產品的口味。

在跟老闆聊著她是如何踏入這個行業時，她曾提過，小時候在這一區塊，節慶前時，會有一些做餅的師傅在自家，或市場熟識的攤位期限接單與販售，嗯，這很像如今最流行的「工作室」的形式吧？！

而這些在地的美味，沒有名稱，沒有店名，只有熟門熟入的在地人才能知道，市場不大，但以這樣的方式銷售了數十年，隨著時代的變遷，人員年齡漸長，有些美味就這樣默默地消失……。

嗯，也許這是某種使命與喜歡，讓她開始這樣的工作吧？！不過，老闆她真的挺姜太公釣魚的方式做生意，有緣分的話，就會相遇吧？！（我想。）

店內的漢餅大小不大，適合現在大家吃的不多，且喜歡多方嘗試。那日老闆的爸爸說有「伍仁火腿餅」，嗯，因為前幾天是中秋節，有人預訂，還有幾個……。

所以，我們就點嚕。料好實在，香氣逼人，少了點油膩與過甜，應該較為符合現代人的健康觀念嚕。每日店內有哪些品項是不一定的，因為有些漢餅做完之後不能馬上吃，要放置幾天；而有些則是有保存期限。

嗯，所以，能吃到什麼餅？就看緣分嚕。放餅的櫃上，有些是「展示品」，是不能吃的呦。

打開門右手邊的古董展示櫃是具有歷史的，上、下櫃是分開，堆疊擺放在一起的，所以別亂碰，在附近時也要親柔一點哦！！

老闆有說著許多的偶然與巧合成就了這間店，甚至連找到了這個糕餅櫃也是挺神奇的……。嗯，有興趣的朋友，下回可以去跟老闆聊天哦！！（老闆是位年輕的小女生，美美的呦。）

除了「伍仁火腿餅」，我還點了雲南開花餅、綠豆椪跟桃酥。這裡的餅，真是料好實在呀！！且甜度、豬油量也降低了不少，吃起來罪惡感較小吧？！（笑）

對了，綠豆椪的「皮」很細，很薄，層次又多，我喜歡。

店內的飲料，原來是父親滿滿的「愛」，因女兒喜歡這些飲料，所以父親去學習調製，因為要開店，父親還去考了執照……。

哈哈哈，是不是女兒是上輩子的情人呢？我們點了奶蓋跟水果茶。

奶蓋，是老闆的最愛，所以父親喝過許多，也做過許多嘗試，做出了現在這樣女兒最愛的味道……。啊～～真是讓人好羨慕呀！！（笑）

老房子牆面的另一邊傳來了補習班的聲音，嗯，原來是老闆的嫂嫂，是她開的補習班（可能是英文），外婆的雜貨店空間，如今在孫字輩的手上，做著喜歡的事，且較沒壓力，可以開心的朝夢想前進。

在「一格 une pâtisserie 」吃著漢餅，喝著飲料，聽著牆壁另一邊傳來的學習聲，好有書院的感覺，有點奇妙，有點有趣！！

差點忘了說，自己喜歡這裡的桃酥。雖說與香港、澳門的有些許不同，但就是非常對味，喜歡；嗯，下次會來買伴手禮的。

老闆說，品項的數量都是相當有限，如果可以的話，可以先預訂，這樣也避免吃不到呦。

本來該好好介紹「一格 une pâtisserie 」的餅，但還是想起了那日與老闆的對話，老闆很直接，有些話語我聽起來覺得好可愛。漢餅的話，大夥自己前往品嚐囉。

有老師傅的做法，但還有一些年輕世代的思維。我相信，第一次時，會覺得很特別；雲的朋友去過時，只跟我說：「這是一間你會喜歡的店……。」果然，沒錯！

喜歡拍照的朋友們，空間內也有一些好拍的地方，也能拍出優雅與有味道的照片哦！！

..................................................吃喝玩樂，沒有終點

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