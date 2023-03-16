桃園／DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡 飲品、甜點視覺味蕾讓人超滿足！

如果跟台中比，也許中壢還真沒有什麼太厲害的店；不過，就跟自己十多年前搬到中壢時相較，近年來中壢確實多了些可愛的店。

似乎有不少是青年返鄉創業開的小店；之前造訪喜歡的武威堂咖啡是如此，不知道這間DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡，是否是如此呢？

DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡

粉絲頁：https://www.facebook.com/DUTEcoffeebar

地址：桃園市中壢區中光路61號

電話：（03）4257638

營業時間：星期二～五、10:30–19:00，星期六、日 10:30–20:00

店休日：星期一

不過，DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡已經不是間新店，位於今年自己去慶生的淺食堂的同一條巷弄間，是個在鬧區，但有點鬧中取靜的地方；不確定自已是否經過？但還真是沒有印象（哈）。

那日無意間在ＩＧ上發現了這間店，但許多人PO出1:1的櫻木花道模型並沒有特別吸引我。

一開始還想，應該只是一間普通的店，但沒想到看著看著，看到了「雪崩蛋糕」……。

啊！！這……有吸引到我，為了這蛋糕決定來試試看嚕。後來還看到店內的千層蛋糕，感覺也是很……厲害，下回也想再來試試看！！

對自己來說，這裡已經是滿滿甜點的印象；但DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡似乎也是間專業的咖啡館呦。

那日，運氣不錯，入內時，客滿的店內剛好走了一組客人，而我們就這樣上了二樓嚕。

店內的規定是每人一杯飲料為低消，甜點不算呦。大概看了一下店內的客人，似乎都沒少點了雪崩蛋糕，我想，這……應該是招牌無誤嚕！！

也讓我想起了同是這條巷弄還有另外一間咖啡店，明明是咖啡專業，但因割包太好吃，而讓大家忘了那是間咖啡館，而只記得是割包店（笑）。

我們入住後，看完菜單，下樓點餐，點了抹茶的雪崩蛋糕，還有二杯氣泡飲料。

結完帳後，在要上樓梯前，發現原來老闆還有去參加拉花比賽的名牌，我心想，這裡的咖啡應該也是專業的吧？！

轉過頭改了一杯氣泡飲，改成了熱拿鐵，再補了5元，所以就上樓等待我們的甜點跟飲料嚕。

這間店，不難看出老闆應該是相當喜歡籃球，特別是日本動漫中「灌籃高手」的櫻木花道，一般來說，我對動漫迷的店，食物並不會有啥特別的期待。

也正是如此，今天在DUTE coffee ＆ bar 獨特咖啡吃到的甜點，有眼睛為之一亮的感覺，上桌時視覺就已經先「哇」了一下。

在拍照的時候，老闆（可能是）還提醒說不要放太久哦！！不然奶蓋就又流不下來……。哈哈哈，所以我就快拍，快拿掉透明膜嚕。

入口之後，還真覺得抹茶、奶油、戚風，還有乾燥果乾的搭配真是好吃呀！！對了，抹茶粉下的紅豆也煮得很好，喜歡。

嗯，滿滿的奶蓋，很邪惡；入口會覺得有些罪惡，但就是這麼的好吃，對味，喜歡呀！！

接骨木花茶氣泡飲，很夏天，很消暑的感覺；適合近日的秋老虎，最近真的好……。熱，好需要可以消暑的飲料或冰。

今日的接骨木花茶氣泡飲就有這感覺，且顏色很特別呦！！

檸檬味道的冰氣泡水＋熱茶的組合還挺有趣的；真的是用熱的接骨木花茶，加入氣泡飲中，味道相當清爽呦。

上桌的熱拿鐵，嗯，果然拉花挺美的耶！！

哈哈哈，果然有去參加比賽的，不一樣呦！剛才老闆（可能是吧？！）有問我要淺培還是中烘培的豆子，嗯，原來是可以選的呀！

我選了中烘培的豆子，搭配著奶香與美麗的拉花，看、喝了都心情好好呦！

那日我忘了拍菜單，所以也就忘記了價格，只因為覺得雪崩蛋糕很好吃，想記錄下來；嗯，有來中壢的朋友們，可以去試試看呦！

.......................................... ........吃喝玩樂，沒有終點

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