新北／榮獲世界冠軍咖啡！咖啡行者工作室品質有保證

新北三峽北大社區發現有一家曾獲咖啡世界比賽，香氣冠軍很有人氣的咖啡店，名叫「咖啡行者工作室」。

這家咖啡店不難找的，位在三峽北大社區的這家咖啡店，咖啡店雖小，但佈局很寬敞，沒有因為空間小而多放幾張桌椅，小空間裡坐得寬敞與舒服，在室內別有一番洞天，佈置得很漂亮，喝杯咖啡和嚐點心，直是太舒服了。

一進門料理臺上的咖啡工具，磨豆機、咖啡機、冰塊設備，還有推薦販售的單品，讓喜歡咖啡的眼睛一亮，室內沒有一般咖啡店明暗的燈光，透明簡單又清新，可以感受到裝潢上的用心。

店內也有推出自己品牌的濾掛咖啡，在2018 World Aromaster Championship 拿下冠軍後成立咖啡行者工作室，我很好奇感官品飲是啥？看過店家說明原來咖啡豆就像人一樣，生長在不同的國家，有不同的個性及風味，當冲泡時用店家的方式來品嘗咖啡，就會發現咖啡的滋味原來是那麼的精采多變。

咖啡行者工作室於2018年4月在台灣，三峽落腳，這塊土地同時也是創辦人查克的家鄉，希望能在伴隨家人成長的同時，也能帶給家鄉親朋好友更完美的咖啡感官體驗，用咖啡陪伴彼此成長，此從生豆採購、烘焙到沖煮品管甚至到小卡繪製，都親自參與製作。

咖啡吧台是開放式的，看著店內可愛的小擺飾坐在裡面可以看到咖啡師操作，可以有一搭沒一搭的聊聊，如果你也想用輕鬆的方式品嘗咖啡，可來試試咖啡行者工作室的咖啡。

得獎獎盃也可以看到，環境好，咖啡香，是一家好店的兩大要素，這家店獲得了2018年世界咖啡大賽聞香的首獎，咖啡肯定是香醇的。

看著咖啡師熟練的點燃小瓦斯爐，球形燒杯蒸餾出一杯咖啡，我坐在角落看著他的工作，直到咖啡粉經過萃取，端給我輕聲說請慢用，我明白咖啡行者工作室對咖啡夠尊重，對食客也夠負責。

小包咖啡包設計得很可愛，整體視覺上很活潑，當然整體包裝也是相當有質感的，臨走也買好幾包。

咖啡採用中度烘培的優質咖啡豆，酸度與醇度比較平衡，咖啡的濃度與純度中等偏上，喝咖啡我非行家純興趣，但也有一點驚豔，而價位也能接受，對我來說有探店和悠閑咖啡樂趣的。

咖啡行者工作室的菜單很別緻，抛棄一般的制式兼具創意、專業與好感，把每種咖啡豆子擬人化，不管是水洗日曬或口味形容上都很清楚一目瞭然， 感覺上蠻逗趣的。

我選擇三角窗的角落，光影落地窗很好拍，手機是我的眼睛文字是我的心情，生活在這片社區中由於喜歡分享，因此愛上了拍攝，用文字來補充生活；由於愛上了拍攝，所以喜歡用手機記錄下生活的痕跡，喜歡從手機裡觀察自己生活的四週，生活因有取捨變得美麗，心情也因分享充滿了快樂。

拍拍店門口店內空間不大，用色淡雅加上採光明亮，看起來沒有壓迫感，外觀走過去真的會讓人覺得不像咖啡屋，也許坐落在三峽北大住宅區內不是在商業區吧。

周邊坐的也都是如我一般的顧客，一邊拿著手機打卡一邊喝著咖啡，社區中這份悠閑慢生活，就如店裡的那縷咖啡香一般能再慢些消逝。

咖啡行者工作室沒有被商業吞噬，這樣的咖啡館真的不多，花費一杯咖啡的錢，一個小小的咖啡館，有我們意料之外的體驗，它提供的是給人休憩的一種生活方式。

小角落佈置的也很可愛很有巧思，聞著散發著濃郁焦香氣的黑色咖啡，也許生活中的獨處片刻更會給自己帶來放鬆的精神和活躍的沉思。

店家使用德國Mahlkonig EK43專業磨豆機，當每一種咖啡豆都被依照風味巧妙的擬人化，同時也寫上他的個性與品飲風味，讓喝咖啡多了更多樂趣。

在這裡喝咖啡很容易產生一種錯覺，這錯覺是淡淡的，就像北大社區，因環境幽雅被人熟知，卻被人忽視了這裡的咖啡同樣迷人。

餅乾的賣相絕佳，讓人看了就忍不住想吃，看來，如此天然美味的手工現做好東西，一口咬下去，我驚了！真是極品阿！甜脆有果香，甜膩剛剛好，這絕對值得一嘗，吃了還想吃我還是識貨的。

我點了一杯拿鐵嘗嘗，當場現冲，等待期間，隨手舉起手機拍照，咖啡端上來，還沒喝，幽幽香味已經撲鼻而來，拿鐵我還是喜歡喝熱的，也能聞到咖啡香的飄逸。餅乾突出香甜的味道，純手工製作可以看得見沒有任何添加劑自然健康美味。

這家店，強烈推薦給崇尚自然食品的朋友，到北大社區訪友時，不容錯過，對咖啡我並不迷戀，只是享受那欲罷不能的嗅覺，當它在85度適溫時與咖啡豆與熱水融和，釋放出了咖啡油與香氛，偶爾午茶時間我都會在住處附近的咖啡屋喝一杯放鬆心情。

咖啡行者工作室

電話：02-26683159

地址：新北市樹林區大有路59號

營業時間：平日 12:00-18:00；假日 10:30-18:00（三、四公休）