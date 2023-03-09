台北／遼寧夜市銅板美食！「黑麻糬」干貝、金莎、鹹蛋黃創新口味讓人眼睛一亮

位於台北遼寧夜市的黑麻糬，是高人氣的銅板美食，傳統的古早味熱賣，更有不斷創新的新產品！

從捷運南京復興站走個六分鐘就可以抵達。小小店面很有文青風！ 麻糬價格15元起跳。

早上9:00就開賣，上午來採購，口味會比較齊全。

服務人員戴著手套拿麻糬，看得出對食品衛生非常重視。金黃色的鹹蛋黃有芝麻、紅豆口味，金光閃閃很霸氣！

左邊綠色的草辣辣是干貝XO醬口味，近期的新產品；右邊的黑芝麻金莎，也是創意的品項！

古早味的三角紅龜粿造型可愛！

草仔粿則是蘿蔔絲餡料的葷食。

黑麻糬都會很溫馨的提醒客人，因為是純米製作，要趁新鮮吃，不能放隔夜，麻糬皮會變硬。

草莓大福(時價50元)的紅豆與草莓很搭，草莓大顆清香多汁，多了一份水嫩鬆脆的口感；紅豆微微的甜不會膩。麻糬皮很Q彈！

鹹蛋黃紅豆有吃蛋黃酥的Fu，配著麻糬越嚼越香 ！

紫米花生吃得到整顆花生粒，這個花生真是優質超香。三角形的抹茶紅豆是抹茶控必買！

香菜花生粒酥脆，相當有層次感！

隔週再跑了第二趟，買到上次賣完的芋頭綠豆與四喜養生杯。

來個鹹麻糬！ 草辣辣是干貝XO醬口味，海味十足！ 草仔粿外層拌進干貝、開陽、辣椒餡料，有點微微辣的口感。

草仔粿中規中矩。

黑芝麻金莎因為有巧克力所以偏甜一點，應該是螞蟻人喜歡的口味。

芋頭綠豆則是讓人驚艷的小清新款！ 大甲芋頭綿密香滑，包著微甜的綠豆泥互不搶戲，這是我的菜！

四喜養生杯有紫米、蓮子、紅棗和桂圓，也是我愛的甜品！ 只有這個可以放隔夜。

總結來說，黑麻糬份量精巧，麻糬皮新鮮QQ、甜鹹口味都有很多元。好吃的麻糬上演了一場傳統與創新的PK大戰，你喜歡哪個口味呢？記得要採購時先想好自己喜歡的品項，就不會選擇障礙了。同時，品嚐美食一定要記得細嚼慢嚥喔！

（本文為筆者個人之美食體驗與心得分享，口味可能因人而異，不盡相同。）

以下是黑麻糬的相關資訊

店名：黑麻糬

地址：台北市中山區遼寧街79號斜對面

電話：0955578103