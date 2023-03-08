桃園／丸山咖啡屋櫻花盛開 賞花喝咖啡吃美食兩不誤

每到星期假期我喜歡上角板山半途上的丸山咖啡，這個春天在這能看到唯美的櫻花和春天的氣息，園區四週的櫻花已有部份綻放，丸山咖啡的位置位於角板山的路途上，四週群山環抱山清水秀，咖啡園中種植一些山櫻花，粉紅的色彩完全可以和其它各地的相媲美，在小而美的園區賞櫻，不用走遠而且避開人潮，隨時都可尋找自己的角度拍花、賞花、打卡。

花園中還有梅花與櫻花併放，在這獨屬的咖啡園中在浪漫中，伴隨著咖啡香和櫻花的芬芳，欣賞獨有的一份櫻花韻，櫻花區規模不大，每年1～3月櫻花、梅花競相開放，此時粉紅色的櫻花嬌艷多姿和庭園交織一起，樹滿芳菲粉綠相間，走在櫻花盛開的蜿蜒小道上路兩旁開滿了，空氣新釀的櫻花清新味道，綻放的櫻花在陽光之下隨風而舞，感受春的信息美不勝收。

遠眺大溪手機發揮廣角的優勢，湖中有山，山中有湖，青山綠水，風光秀美，把山山水水盡收眼底。

一個恣意山水間的老男人新春家人相聚，共道兔年好，家在新北三峽，新春角板山是每年必去的地方，且行、且拍順道在丸山咖啡觀賞盛開的櫻花。

丸山咖啡走上二層有咖啡廳，在燈光的映射下驚豔著視覺感官，在這裡點上一杯咖啡或茶飲，便能享受一段靜謐、悠閒的時光，環境更加適合一家人小聚。

不忘春天不誤春天，寧靜的庭園中呼吸清新空氣，靜謐安寧的咖啡屋，山野風光令人神新氣爽。

家人圍座，點妥餐點待命，竟然有了再想說一聲新年快樂的衝動，桌上有抹茶紅豆鬆餅外酥內軟，茶味加上奶油，細嚼慢嚥，抹茶冰淇淋在口中溶化的滋味真好。

品嘗紅醬香煎鴨胸和來自米飯的芳香，蔬菜、橄欖油簡單的套餐，豐滿的滋味。

岩燒馬告山豬肉，馬告獨有的調味，畫龍點睛，吃完加上一杯意式咖啡，畫下美好的句點。

嫩烤高山鱒魚排餐，幾顆花椒粒，畫龍點睛，剛出爐的香氣，獨特的風情我喜歡的風味午餐。

新鮮的菜葉蔬菜細義大利麵，家常風味，培根雞肉，香嫩可口，甜中帶酸滋味無窮。

青醬德式香腸義大利麵風味絕佳，灑上醬汁，爽脆解膩，飽足有餘。

丸山咖啡最美角度景中景， 吃完午餐開始園林自由遊覽拍照。

咖啡店中的是亮點之一，曲折的臺階步道，使空間呈現出曲徑通幽之感，冬天對攝影愛好者來說是一個難熬的季節，萬物凋零，氣候寒冷，手腳冰涼，拍照陣地從室外轉移到了室內，也是不錯的選擇。

春天到了，花園的橘子結實纍纍又有櫻花香！風景太美不想離開，此時櫻花怎麼拍都好看。

點了菊香舒壓有機茶，青綠一盞茶，茶香韻味佳。

懸掛在樹上的，纖柔的枝條上懸垂著一捧捧的粉紅色花球，枝葉茂密、競相開放，它就是非洲芙蓉，絢爛綻放引來我駐足欣賞，用手機記錄下花開繁盛的景緻。

花園裡的設施有許多造景可愛又好拍，來到丸山喝杯咖啡吃點甜點，絕對是假日出遊的好地方，

今年的櫻花有些早開了，可能是氣候冷暖不定吧，路兩旁的櫻花樹都還只是花苞，只有些日照充沛的樹開花，淡淡的粉紅，嬌艷欲滴。

有時漫無目的的走動，去到人潮少的地方賞櫻，還會帶來一些小驚喜，櫻花希望再看時妳已經盛開了。

櫻花朶朶開，行也櫻花，坐也櫻花，鮮手機框下朵朵粉白，拍也心動賞也心動。

櫻花的花朵比較細小又密集，可能比拍攝其他花卉需要更加用心，站在櫻花樹下仔細觀察尋找那些特別出彩、漂亮、新鮮的櫻花拍。

拍櫻花朵自然選擇將開未開，含苞欲放的最嬌豔，除了花朵的選擇，花枝的選擇也很重要，選擇花枝比較有蒼勁感的。

園內早櫻花已競相綻放，春日的櫻花紛紛揚揚，帶著淡淡清香，隨風飄落，惹人陶醉，成為丸山咖啡園內一道靚麗的風景線。

櫻花帶給人們不光是視覺享受，還帶來了一份欣欣向榮的春天氣息，此更是一種不可多得的意境啊，大自然的豐富多彩由此可見一斑。

今年冬春之際，唯有梅花與櫻花競相綻放，櫻花散發出陣陣清香，游客來到園内，徜徉在櫻花樹下感受春的氣息。

花朵晶瑩透亮，煞是好看，微風拂過，更有陣陣花香縈繞鼻尖，沁人心脾雖寒意料峭，但這滿園春色仍吸引我沿著小徑駐足拍照，享受這悠然時光。

些時花園內會開滿櫻花，建議大家可以盛開的時間前往，散步在櫻花樹下，悠閒而愜意，適合家人或情侶來走走。

花枝密集開花，是新鮮的明媚的，從容而傲然地綻放，帶給了人間點點春意，點燃了人們來到丸山咖啡賞櫻的熱情……。

仙人掌與多肉植物園，面積不大，品種多樣多肉和仙人掌植物，小朶的在捧在手心上很可愛，也行購置後將仙人掌用於佈置戶外庭院的園藝設計，除了觀賞之餘也可以動手DIY設計屬於自己的盆栽，多肉控可別錯過了。

花房一角美無處不在的每一個角落，小顆植物可以看出經營者的樂觀與對生活的熱愛，一方水土養一方人，熱愛自己的家園，有愛美之心，把花房打扮的乾淨而有情趣。

樓頂有一個大型的椅，若天氣好的話在戶外座位區用餐就能體驗野餐的感覺，咖啡屋四週種植綠色植物，這個春天就來丸山咖啡賞櫻春遊，花有約，春不誤來此打個卡吧。

春天在望春暖花開鴨先知，小小的水塘，一個動植物棲息的生活空間，角板山的丸山咖啡我經常來，吃吃喝喝拍些照片，也總有一些照片，捨不得刪掉，在某個閒暇的片刻，總喜歡點開相冊，翻看以前的照片，一邊看回憶，我想，這是自己一種凝固生活的一種方式，將每一個值得紀念的瞬間，用照片的形式留存，因此，我喜歡拍照，不是為了炫耀，而是，記錄那悠閒快樂的時光。