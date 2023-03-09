基隆／小腳落 Little corner 一間吃了會有滿滿幸福感的小店

最近陰雨不斷，濕濕冷冷的日子，還好有頓美味的晚餐，吃完之後滿滿的幸福感；我想，位於基隆的「小腳落 Little corner」就是這樣一間店，甚至，還會讓人覺得基隆人好幸福。

有這麼多好吃的小店……。那日，朋友突然想去基隆吃東西，相約在電台結束後，出發去基隆，陰雨不斷，還好沒有塞到車，順利的抵達基隆，撐著雨傘散步來到了這裡；一條，看起來應該會錯過的巷弄，不過，基隆現在有好多厲害的小店都藏在這些巷弄之中呀！！

小腳落 Little corner

粉絲頁：https://www.facebook.com/LittleCorner.tw

地址：201基隆市信義區信一路141巷15號1樓

電話：（02）24250340

營業時間：11:30–14:30、17:30–20:30

（不定期公休，詳見臉書粉絲專頁）

如其名「小腳落 Little corner」真的位於巷弄的轉角位置，打開門後，裡頭位置也不多，也許是來得早，運氣不錯的我們沒預約也有位置；裡頭的感覺挺簡約，居家、溫馨的。

小腳落 Little corner 菜單也算是相當簡約，點餐前，我觀察了其他客人都點些什麼呢？嗯，很快的就決定點了和風牛排，朋友點了腳落風黑咖哩。

哈哈哈，這剛好是我們看到店內客人點的，嗯，第一次來，就看大家吃什麼，我們就吃什麼嚕。還點了每日精選茶（今天是蕎麥茶）跟黑糖鮮奶，還有布丁二個。

不一會兒餐點上桌。哇！看起來就好...可口呀！！那蒸蛋也太……美味了吧？！

鮮美的高湯與海鮮在蒸蛋中，好好吃哦。

讓人一口接著一口停不下來，好香，好滑嫩的蒸蛋，這……真是好吃極了！！

和風牛排模樣也好好看，真不像是簡餐的模樣，好……像是私廚的擺盤方式。入口時，天呀！！也太好吃了吧？！

牛排上看似起士的模樣，後來問了店家後才知道做法其實挺講究的，是蛋汁烘烤後再磨成這模樣，與牛排的油質結合，口感、風味都不同了。牛排中還有微甜滋味、奶油香氣也剛剛好。這些組合與調配，真是絕佳！！

這調味太美妙，入口後有幸福的滋味，怎麼會這麼好吃呢？？

搭配上白飯、小菜跟味增湯，哇！！每樣都好好吃哦！！飯裡頭還有紅蔾呦。好嫩的牛肉搭配上白飯，讓人不知不覺把飯給吃光光，若是不夠的話，還能加飯一次哦！

啊～～真的是太好吃了，有幸福的感覺耶！！

朋友點的腳落風黑咖哩（牛、辣）也好吃，將咖哩醬汁拌入飯中，好美味呀！！

牛肉也燉煮得剛剛好，這……也是看起來簡單，但也莫名的美味呀！！

另外一小碟青菜，有點像在日本吃的醃菜，味道清淡了一點，但入口那微甜、酸的味道，搭配我們的主菜牛排、咖哩剛剛好，也有提味的作用。

真心覺得廚師很會搭配，且醬汁也都使用得剛剛好。當我們在吃飯的時候，已開始想著下次要吃哪一種（笑）。一間，還沒離開就想再來的小店。

之後上桌的是飯後甜點，是「蕨餅」耶！！哇～～冰涼涼的蕨餅，搭配黃豆粉跟黑糖醬，入口的份量跟比例都剛剛好，這跟日本吃得超像，甚至比許多家都好吃，哇！！用這個來收胃，真的好……幸福呀！！

這蕨餅超～好～吃……啊～～好想單點蕨餅哦！！

我們還點了「傑夫指定焦糖布丁」，啊！！忘了問誰是「傑夫」了……。這布丁外觀也是相當樸實，入口也是讓人眼睛為之一亮的美味，這跟在日本吃到的一樣耶！

好軟嫩，口感跟奶酪一樣，雖然甜，但是自己喜歡的甜；啊～～真的還挺日本味道的耶！！沒想到甜點也這……麼好吃。小小一間店，今晚每樣東西都美味極了！！

一頓飯吃下來讓人有滿滿的幸福感，基隆小店「小腳落 Little corner」也太讓人驚喜，太不可思議的小店了！！如果自家附近有這樣一間小店，那該有多好呀！

基隆，真的藏有好多好吃的店，很開心，又發現一間，記錄下來，也期待著下次再訪。

………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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