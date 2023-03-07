台北／江南春桌菜菜色煙燻山泉鱸 滋味鮮裡帶甘意令人驚艷

元宵節家族聚餐江南春包廂，桌菜菜色不落俗套，大獲好評。

兔年春節，我爸龍龍與叔叔照例請姑姑們吃飯，長輩晚輩同聚，幾經更動後定在周日午餐，當日也是元宵節。長輩們想著烤鴨出現太多回，本回吩咐胎胎訂餐時，叮囑烤鴨換成其他菜色。可家族中好幾位烤鴨的愛人，完全不想錯過江南春的烤鴨，有人甚至放話：沒有烤鴨我就不參加！

於是家族聚餐訂了三桌，確保有三隻烤鴨。包廂服務生很貼心，除了熱茶也準備了溫開水。桌菜以一萬二（十人一桌）的宴席桌菜為基礎，兩三道菜色略作更動；台北福華江南春師傅用心，每日鮮吊出濃高湯與淡高湯，燒製出的湯品滋味極好，加以食材炮煮到位，桌菜菜色大獲讚賞。

今天最令人驚艷的菜色是煙燻山泉鱸，煙燻香氣裡隱者茶香與甜香，滋味鮮裡帶甘意，好極！煙燻魚肉單吃很美，更奇妙的是，加上美乃滋醬，口裡竟然出現日本燒肉的風姿。

桌上小菜，連苦瓜都被稱讚了。

點了兩瓶紅酒，義大利，Merlot，13.5%，優惠價1380元。

海陸迎賓盤：素鵝／肴肉／醉雞／魚籽醬墨魚／燻魚。這幾道均是江南春經典菜色，今天素鵝的煙燻味特別香。

豆苗大蝦球，蝦球的尺寸很討喜，是大明蝦作成蝦球的概念。

蝦球當然被大家喜愛，小孩本來想排擠豆苗，江南春的豆苗僅使用嫩莖葉，烹煮火候也好，討厭豆苗菜味的小孩也吃豆苗了。

干貝嫩玉盅。

加點紅醋更鮮香。

花膠燒烏參，長輩們馬上發現伴隨烏參登場的是花膠，紛紛點頭稱讚，江南春端出的烏參與花膠自然是恰好的軟嫩微彈。長輩們馬上表示這道若吃不完自己要打包。

煙燻山泉鱸，端上時煙燻香氣鮮明，甜香裡隱著茶香，舍弟表示有點像茶鵝的香氣。

我覺得煙燻鱸魚單吃很美，本想忽略附上的沾醬配料。

妹妹小可大力推薦美乃滋，很奇妙的將煙燻鱸魚襯出日本燒肉的風姿。我好其之下一嚐，還真的很像日本燒肉。

白果烤芽白，這道菜蔬很得長輩稱讚，一般宴席桌菜少見。

江南春櫻掛爐桃烤鴨，保證每桌有一隻烤鴨。

片下鴨肉。

餅包鴨。

鹽酥鴨架骨。

素餃

內餡是雪裡紅，香菇與素火腿，相當雅致，孩子們也沒抱怨這是素的。

北蟲草燉雞湯，這是我家大學生今天最欣賞的一道，菜色豐足，沒喝完的雞湯我們打包帶回。回家後發現降溫後的雞湯呈現凍狀，還好有帶回家。

蓮子芋泥，是品質非常好的芋泥，可以直球對決勝負的那種。必須誇獎江南春選用的花生粉，胎胎對花生粉沒好感，但這款花生粉為芋泥加分。

甜湯桂圓紫米。

餐後水果。

台北福華江南春

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店三樓

電話：02-23267420

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