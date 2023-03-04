台北／美味紀紀花午餐 套餐份量吃不吃得飽因人而異

與高中生一起享用紀紀花午餐。

上回在紀紀花的晚餐，有人覺得餐點可口但是份量偏少，即使後來改口供：因為太美味所以當下會覺得正餐份量不太飽。胎胎覺得份量充足啊！請妹妹們評評理，妹妹指出：接接的食量Range太寬因此說不準。既然如此，胎胎積極地約好高中生的時間，帶著他來紀紀花午餐以確認份量是否男生吃不飽。

行前我就看好紀紀花的手作漢堡排，僅午餐提供，另外對於菜單上的舒芙蕾蛋包飯頗有興趣，這好這兩款都是不需加價的午間套餐。高中生的午餐飲品選了可樂（餐前先上），我選了熱咖啡（餐後再上）。

高中生喜歡邊吃飯邊喝飲料，選了可樂，即使是可樂，使用冰鎮過的玻璃杯。

沙拉，高中生沒有挑食，沙拉全部吃完。

焗烤香蔥法國麵包，外皮微脆，內裡軟柔。高中生也覺得可口。

柚子胡椒雞湯熱香正好。雞肉丸帶點烙痕，軟嫩可口。高中生吃著雞肉丸子吃的香，胎胎再分了一半丸子給他。

我的主食舒芙蕾蛋包飯紅酒醬汁，蛋包的顏色略深。

切開後蛋包中間是起司。

紀紀花的紅酒醬汁頗優，雖說起司蛋包不是我喜愛的元素，我仍覺得相當可口，約莫吃完三分之二，三分之一讓高中生分享。

高中生點了手作咖哩漢堡，附上一盤白飯。

淋下醬汁。

最後將白飯放到小鐵盤上，吸收漢堡香甜肉汁。漢堡下方也躲了起司。

甜點選擇抹茶冰淇淋，我喝熱咖啡，咖啡還不錯。

結帳金額。

高中生也覺得紀紀花餐點相當美味，至於套餐份量到底吃不吃得飽？高中生表示今天自己吃太飽，因為媽媽一直吃沒幾口就推過來給自己吃的啊！

紀々花 Nonoka Cafe Bistro - 紀紀花

地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號（近捷運忠孝復興站二號出口）

電話：（02）2731-9055