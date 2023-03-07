台北／文青風排隊美食蘭芳麵食館 花椒麵嚴選18種辛香料一吃上癮！

蘭芳麵食館是台北南京復興站附近的人氣美食，從捷運站大概走個六分鐘，近遼寧夜市。在繁華都市的巷弄轉角上，有很不一樣的風景。

文青風濃厚的屋簷與窗台、古意盎然的麵攤車，彷彿走進電影裡的場景，讓人有時空交錯的驚喜感。

不少名人也到訪過。

我們特地避開排隊人潮，挑下午離峰時間用餐，環境整潔舒適，QR CODE點餐很方便。

從蘭芳臉書粉絲專頁上擷取的菜單，提供來參考。

因為首次到訪，所以決定選擇蘭芳小麵，也就是最有名的花椒麵還有雙醬麵。

雙醬麵鋪滿百分百純芝麻醬與筍香紹子，陜西人稱丁狀的東西為紹子，可以看到豆干、筍丁拌炒肉末而成的醬料，相當漂亮。滑溜的麵條搭配紹子很豐富，芝麻醬提了味表現更好；再加上清脆爽口的黃瓜絲，層次感也出來了，是一碗好吃的麵！

招牌的花椒麵，融合青花椒、大紅椒、八角等18種辛香料調製成獨門的油潑辣子，再加上肉末、榨菜、香菜、蔥花、芝麻等食材，實在是一碗大有學問的川味小麵！

雖然整碗麵的色澤紅翻了，實際上不算辣。這碗花椒麵果然是一趟舌尖上的美食之旅，麵一上桌先聞到清香，吃起來是甘甜濃郁，微微的辣慢慢放送；幾種花椒的麻反而稍後才有體會，我們笑說這跟香水有前中後調的模式有點像，呵呵！

懷舊滷菜的滷牛肉表現最讚，不但厚薄恰到好處，口感很綿密，老中藥行的滷包秘方果然名不虛傳，大推！

燙青菜是地瓜葉與高麗菜，中規中矩。

蘭芳小麵讓人一吃上癮，獨門香、麻、鮮、辣的配方的確讓人回味無窮！下次再訪還要嚐嚐特色小菜囉！

（本文為筆者個人之美食體驗與心得分享，口味可能因人而異，不盡相同。)

以下是蘭芳麵食館的相關資訊

店名：蘭芳麵食館

地址：台北市中山區遼寧街95號

電話：02-2752-9611