桃園／泰國風情、廢墟工業風海邊小店 「季風沙丘-老。樣子三店」超有特色

「季風沙丘 - 老。樣子三店」應該是近期桃園大園地區很紅的一間網美小店，真的很好奇，怎會有人把店開在這樣一個地方呢？早午餐店，會有人上午來這裡吃早午餐嗎？

滿是疑惑的心情，那日終於跟朋友一起來探險嚕！嗯，其實是個很可愛的小店，若不是那日已經約吃晚餐，我想，我們應該會點更多東西吧（笑）。

恰巧那日天氣還挺炎熱的，所以點了兩個冰，滿足了我們的口腹之慾，且也感受了這個特別的廢墟風。

季風沙丘 - 老。樣子三店（沙丘、海灘、自行車步道）

粉絲頁：季風沙丘 - 老。樣子三店

地址：桃園市大園區潮音北路787號

電話：0976162455

老闆挺厲害的，感覺上是用簡單的方式來整理這個有點廢棄的屋子。

已經不記得這裡以前是啥麼樣，畢竟上回來已經是有點久以前嚕……。

季風沙丘 - 老。樣子三店位於草漯沙丘地質公園入口處的對面，如果沒有門口的小招牌，感覺像是一間工廠的外觀。

是否很容易錯過呢？……。不過，現在人車都還不算太少，應該也有不少人是特別前往的。

入店後，我腦海中浮現了泰國曼谷的感覺（笑）。這跟自己在曼谷探訪的一些咖啡館有點像，廢墟工業風，風格明確，就這麼的莫名討喜呀！！

店內有冷氣，沒有泰國的熱空氣，我們找了個位置坐下之後，看著菜單，準備點餐。

哈哈哈，想吃的東西不少，但晚上要去吃大餐，所以就作罷嚕。一人點了一份甜品，也是冰品，剛好抵禦海邊的陽光與熱空氣。

點完餐，付完款之後，開始探索「季風沙丘 - 老。樣子三店」的空間。

另外還有一邊是沒有冷氣的，裡頭擺放著一些舊傢俱，這裡更是讓我覺得有著濃濃的泰國風（笑）。

還有個往上的樓梯，感覺沒啥功能性，但卻是很好拍照的網美點。

嗯，整間店許多角落都能成為網美的絕佳拍照地，就跟攝影師喜歡廢墟所帶來的光影一樣。

這裡，在下午陽光斜照時，也有一些美麗的光影從玻璃透過來，照在一些物品上的陰影、折射光線……等，拍起來很美呦！！

不過，那日我們重點在吃冰（笑），先記錄一下「季風沙丘 - 老。樣子三店」。

挺喜歡這裡的氛圍，我想，我應該還會再訪的囉！

點了帕菲甜點杯（180元）跟特級宇治金時（220元），在店內繼續閒逛拍照，我們差不多跟來的客人們錯開時間，來的時候人較多，後來大家慢慢離去，人不多的這裡感覺真是不錯呀！！

一會兒之後，我們點的東西上桌嚕。帕菲甜點杯美美的，看了就很美味，有著幸福的滋味；帕菲， 音譯自法文「Parfait」，意即完美。最初只是以盤子盛裝類似雪糕的甜點，整體風味較單純。

之前在日本很流行， 到了日本之後，加以改良之後，將冰淇淋、雪酪、果凍、奶醬、蛋糕、新鮮水果……，盛裝在細長玻璃杯裡，比法國口味更加多元，且更適合亞洲人；果然很日本吧？！

吸取精華，改良後，再發揚光大……，後來台灣也慢慢流行起來，因用料多變、口感層次豐富，加上外型漂亮，常成為甜點店的絕佳宣傳品與網美拍照必點的甜點之一。

今日「季風沙丘 - 老。樣子三店」的帕菲裡頭有：特製的時令布丁、提拉米蘇、季節霜淇淋、杏仁脆片、小牛粒（台式馬卡龍）、起司蛋糕、自製淋醬……，堆疊起來好美，不是嗎？

真是一道看了讓人有幸福感的甜點，在陽光的照射下，更加美麗、誘人，快拍拍照，之後趕緊大快朵頤嚕。

哇！好吃耶！裡頭搭配的每一樣都不踩雷，嗯，原來這裡不僅僅是家網美店，甜點也好吃呦！！讓我更想下回來吃其他熟食嚕。

我點的是特級宇治金時，久違了日本，久違的京都……，剛在點日式刨冰時，猶豫了好久，想點這個濃濃京都味道，想點抹茶，也想點焙茶；還想點「清邁來回頭等艙」，泰國味……，哈哈哈，掙扎的一番後，先點最愛的京都味（笑）。

上桌的特級宇治金時也是美美的，真想一湯匙就挖下去呀（笑）。冰內容物有：森半.茗濃抹茶湯冰體、招牌蜜紅豆、琉餡白玉、煉乳espuma、白巧克力棒、蝴蝶餅、無果乾……。

哇！！好豐富的組合，其實真的挺細膩的耶！

這冰我可以，好美，又好美味呀！有著日本風情與台灣創意，自己很喜歡，抹茶冰體味道不錯，蜜紅豆也煮得好好，還有那一顆顆的白玉，裡頭竟然還有包東西，讓人好驚喜呀！！

「季風沙丘 - 老。樣子三店」很可愛的地方，冰、甜點也好吃。

下次再來吃早午餐嚕，先記錄一下，提醒自己。

如果朋友們有在台61線桃園大園這一代，別錯過嚕；之後還能去草漯沙丘地質公園走走哦！這裡夕陽挺美的，不過蚊蟲很多，造訪時還請做好防蚊準備！

...................................................吃喝玩樂，沒有終點

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