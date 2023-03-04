桃園／新開幕還挺對味的港點 港Soul港式料理餐廳

中壢市還真的找不到好吃的港式料理，除了華泰名品城的華樣外，在中壢自己試過每一家，似乎都不是自己的菜。

那天，突然想吃港式料理，在google map上找了一下，意外發現了「港Soul港式料理餐廳」，位於中壢火車站附近，才剛開幕兩週的新店，嗯，意外的和口味；希望品質能繼續維持下去哦！！

港Soul港式料理餐廳

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086502396850

地址：320桃園市中壢區中台路13號

電話：（03）4277722

營業時間：11:00–14:00、17:30–22:00

晚餐時間，新開幕的「港Soul港式料理餐廳」生意挺不錯的；7～8成滿，我們運氣不錯，沒有預約還能有兩人位置，這如果沒說是吃港式料理，一時間還覺得挺像是咖啡館的。

另一種清新風格的港式料理餐廳，一開始還擔心食物會不會只有文青風格，而沒有港式風味呢？

初次造訪，還真不太確定要點些什麼；帥氣的服務人熱心的推薦了我們店內的招牌，嗯，我們幾乎是照著他的推薦來點餐，整體來說，還挺喜歡的，「港Soul港式料理餐廳」是間會再想繼續造訪的店。

天氣有點涼，我們沒點冷飲，點了茶水（普洱茶），價格是以人頭計價，一人是50元茶資，看到評論區說這裡的飲料很好喝，那下次再點囉！

帥帥的工作人員說凍檸蜜，那檸檬可是精心挑選，一顆顆刷洗製成……。哈哈哈，不過，現在太冷了，不太想喝冰的囉（笑）。

蘿蔔糕（80元）

店家推薦；也是自己造訪各家港式料理店會點的。

外頭酥香的表皮，裡頭看、吃得到蘿蔔絲，這好吃，且相當實在。

是食物的原型，嗯，喜歡。

鼓汁排骨跟蠔油鳳爪都是店家推薦，說是自己做得；我們不吃鳳爪，所以就點了鼓汁排骨（85元）。

入口時，這味道也是喜歡的。不會過於油膩，且入口時排骨的軟嫩程度剛剛好。

碗仔翅（70元）

我們點了一碗來共食，店員很貼心的詢問是否要小碗；光服務就可以先加分嚕（笑）。

這裡的碗仔翅味道也不錯，算是清爽；其實相較幾年前在中壢夜市附近的小香港吃過的，這碗「碗仔翅」 算是中規中矩，也算是不錯喝嚕。

韭黃鮮蝦腸粉（120元）

這腸粉有點跟熟悉的不大一樣，似乎介於自己吃過的兩種腸粉的中間值，味道還行，但賣相挺普通的。

不過，用料還挺實在的呦。下回，我想我應該會想試試其他口味吧？！

柱侯牛腩煲仔飯（195元）

這也是店家推薦的，所以我們就點嚕。現點現做，需要等上15～20分鐘。

牛腩挺入味也算是挺嫩跟燉得很透，牛筋已經燉得很軟，適合牙口不好的人。裡頭醬汁與米粒也融合的還不錯，底下還有一點鍋吧。

米粒部分算是比較硬，有嚼勁的；有聽到其他客人反應需要再多一點時間，不知道下次去吃，會不會有所改變（笑）。

柱侯牛腩煲仔飯我覺得還行，這應該算是中壢較少吃到的食物吧。我看著有好幾桌都點炒牛河，感覺好好吃，下回應該會想試試（笑）。

明蝦燒賣（100元）

一籠有三個，看起來有點小顆，入口味道也不錯。

口感很扎實，不會軟軟爛爛的，這吃起來也挺對味的呦。

奶皇西多士（90元）

這麼多樣西多士，我有點難選，所以請店家推薦，他推薦我這個，所以我點了（笑）。

這是邪惡的飯後甜點，嗯，好香，好邪惡，但好好吃哦！！

裡面夾了店家自製的奶皇醬，香而不會過甜，這樣的調味剛剛好，自己還挺喜歡的！！

龜苓膏（60元）

這其實是多點的，因為中壢好像沒有地方賣龜苓膏，所以想點來吃吃看，且這價格好像也挺可愛的；我問說中壢似乎沒有賣龜苓膏？……。

服務人員回答，其他客人也這樣說，這其實有點麻煩。上桌時還附上了蜂蜜，他說如果不夠的話，可以再跟他說。這模樣看起來黑黑的，就是不討喜。入口後，其實這龜苓膏口味較淡，比較不苦，也偏軟一點點。

不過，在中壢市能吃到龜苓膏還是覺得有點神奇，開心的。這讓我想到十多年前在民生社區圓環的一間小店，這龜苓膏的味道應該跟那間有點一樣。

新開的「港Soul港式料理餐廳」整體來說還不錯，算是自己能接受的口味，且許多都是主廚自製；我在結帳時，提到希望店家能繼續維持品質，也提到自己挺喜歡華漾的，店家說店內有些東西也是跟台北的供應商叫的……。

嗯，初訪還挺喜歡的新店「港Soul港式料理餐廳」，之後會再訪，也希望能繼續好吃呦。

今天，兩人點了這些，價格是900元，吃得算是飽足，價格似乎也算實惠，還有其他想是的，等之後再來試試。如果，胃口較大的朋友們，可能要多點一些才會足夠吧？！（笑）

相對於華泰名品城的華漾來說，這裡更加經濟實惠多了，不過，美味度來說，我覺得華漾還是厲害一點哦！！

………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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