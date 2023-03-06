新竹／古早味龍眼木窯烤【阿東窯烤雞】 肉質多汁香噴噴、口感極佳！

新竹芎林和竹東的親人過年分享的在地美食餐廳， 近幾年爆紅的 【阿東窯烤雞】，他和同事們親友聚餐首選，假日用餐時間高朋滿座是常態，要排隊等才吃得到的「台灣古早味龍眼木窯烤甕仔雞」。

交流道旁古早味窯烤雞

每一次開車從國道三下芎林交流道後，往返竹東芎林方向時，一左一右的斗大的窯烤雞廣告招牌，好難視而不見，整條路應該有三家，另二家我在很久很久以前吃過，阿東窯烤雞的還沒吃過。

阿東的窯烤雞，雞隻選用放山雞，肉質多汁香噴噴的，口感極佳！

窯烤甕仔雞，若選用的雞隻是放山雞，那皮薄脆肉多汁的美味，超美味的好，吃過很難忘，阿東窯烤雞所選用的就是放山雞，肉質多汁有口感，不是坊間有的會用小雞隻，最怕吃到軟趴趴那種的窯烤雞的。

客人現點現烤後，阿東會將完整的窯烤雞拿到餐桌前讓客人看，之後再幫著切好，手扒雞是的吃法最方便，餐具自取的櫃子上有塑膠手套，用手扒著吃，野味十足，一隻雞二個人吃不完，打包帶回家，隔天午餐回烤一下，風味依然美味！

⬆︎⬇︎ 窯烤雞的雞湯，淋在香米白飯，必嚐的香和美味，這時候高熱量就別想了，吃吧！

⬇︎ 喊不出名字的想這個食材（好像是月桂葉），我猜就是阿東窯烤雞香味主要來源，每吃上一口雞肉，超自然的齒頰留香！

點餐時那新鮮的翠綠色蔬菜，和窯烤雞一樣的迷住我，當然也要來上二盤吃吃！

竹筍湯，口味清爽微甜，筍的甜味是藏不住的！

網路有人分享說物價飆漲前的很久以前，筍湯是隨餐附送免錢的，現在是要點餐付費的，當然也是必嚐的。

從廚房到餐桌，透明的環境，乾淨明亮的用餐環境，雖然只有二個人，卻也吃得津津有味地滿足，人少只能單點，若人多些，套餐的菜色是超值的划算。

官方臉書上的套餐菜單，揪團來超值實惠！

每逢佳節倍思親

春節過後更是想念家鄉因為工作沒能慶團圓的親人，弟弟常常在我回娘家時，會在院子裡用克難的烤雞桶道具做好吃的烤桶子雞 給我們吃 ，也是用後院砍下曬乾了的龍眼樹枝火烤，烤好桶子雞的那口味像極了窯烤雞，金黃色的脆皮迷住我們好多年。記得父母親還在世間的那些年，烤桶子雞都是自家飼養的放山土雞，好大一隻，而每一次返鄉前幾日，都會向弟弟指定的部落家鄉菜，好久沒吃，真的會想念！

今年過年阿東窯烤雞滿足了我思鄉之念！ 卡娃思也在這推薦，經過時就吃吃看，超值回味的台灣古早味龍眼木窯烤雞！

🏠 新竹縣芎林鄉富林路二段556-1號

☎️ 電話 0987 151 888

⏰ 營業時間 11:00~21:00