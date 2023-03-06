新北／微間素生春節限定美味 兔兔拜年杯杯挖一口誇一口

大年初八，金陽紛沓。

去年最愉快的相遇，就是遇到微間素生。發現微間素生過年期間推出的兔兔拜年杯杯，很急著想約妹妹與大學生一同造訪。終於在陽光灑落的初八成行，未雨綢繆的，十二點先電話預留。妹妹阿惠對微間素生的印象很好，我家大學生熱愛微間素生的飲品仲夏，夏天裡喝仲夏，冬天裡仍是喝仲夏。

我帶了新購入的大理石轉盤，想幫兔兔拜年杯杯拍動態，大學生則帶上拍立得，照片感光後有種特殊的風情。猶如我不懂大學生的拍立得，大學生也不懂我的大理石旋轉台；但我們都欣賞微間素生的甜點與飲品，兔兔拜年杯杯果然大獲讚賞，對草莓沒有偏好的胎胎，折服於今天點用的草莓飲品與草莓甜點。胎胎再次表示：只要是微間素生端出的甜點，即使是不喜歡的元素也值得嚐試。

約了妹妹阿惠與大學生一起到微間素生。

美式咖啡100元。

大學生鍾愛的飲品仲夏180元，組成元素是莓果、espresso、檸檬、錫蘭紅茶。

草莓融顏220元，果然是融顏。

戚風蛋糕夾層草莓，覆以日本奶霜，戚風蛋糕與奶霜沒啥甜意，襯著底部自煮草莓醬入口，在口中交織出剛好的溫柔甜蜜。

綿綿200元，以北海道十勝乳酪做出的巴斯克，口感輕柔近似慕斯，搭配時令水果與一抹焦糖奶油。

妹妹頗欣賞綿綿的口感。

飲品單上新推出的草莓氣泡飲180元，胎胎好奇點來試試，服務生妹妹端上後讓我們直呼可愛。自製冰淇淋，自製草莓果醬，新鮮草莓與氣泡水。

先吃點冰淇淋，喝完一些飲品之後再加入氣泡水。

不需小心翼翼，草莓氣泡飲就形成可愛的分層。除了可愛之外，這飲品令不愛草莓的我大為佩服，相當可口。

春節限定的兔兔拜拜杯杯，400元。端上後覺得付的銀兩很值得，最頂端是杏仁茶乳酪酥餅、香料茶兔子餅乾與鹿兒島金桔（內裡填著乳酸冰淇淋與一顆開心果），杯裡豐富的出現伯爵柑橘冰、淺漬琴酒鹿兒島金桔、覆盆草莓石榴冰沙、紫蘇梅酒凍等等，我們三人分享，挖一口誇一口。

吃到小圓子，覺得很開心。

很愉快的甜點時間，但到底是揹大理石轉盤來吃甜點比較瘋，還是帶著拍立得來吃甜點比較瘋？

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號一樓

電話：02-86873713